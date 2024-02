Homem é encontrado morto em mata da BR-101, em Itapema

Um homem, de 24 anos, foi encontrado morto às margens da BR-101, em Itapema. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 11. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência de homicídio foi registrada por volta das 16h45, próximo à passarela e à entrada Interpraias.

A vítima foi encontrada morta em uma área de mata; no local, havia marcas de sangue. Quando o corpo foi removido, a PM verificou um ferimento de arma de fogo no braço e várias marcas de pancadas no rosto e no tronco.

A motivação e autoria do crime são desconhecidas até o momento. A identidade da vítima não foi informada. Ainda conforme a PM, o homem tinha passagens policiais por diversos crimes.

