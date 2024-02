Vítima de acidente na SC-108, em São João Batista, era empresário em Brusque

João Laurindo, de 66 anos, que morreu no último sábado, 10, em acidente na SC-108, em São João Batista, era empresário e comandava a empresa Brusóleo, em Brusque. Já Flávio André de Melo Lima, de 28 anos, deixa a esposa grávida de uma menina.



O filho de João publicou nas redes sociais da empresa uma mensagem de despedida. Confira:

“Não sei como vai ser a partir de amanhã ir trabalhar e não te ver mais. Confesso que nunca me preparei para esse dia. Você tinha tanta energia e saúde, mas ninguém imaginaria que um trágico acidente iria tirar você da minha vida. Vou honrar você e tudo que você gostava, vou continuar. Pai, te amo, e obrigado por dedicar sua vida a mim. Tudo que você fez foi por mim, e eu vou honrar isso. Descanse em paz, meu paizinho.”

A esposa de Flávio também publicou uma mensagem nas redes sociais. Leia abaixo:

“Você vai ser lembrado assim: alegre, feliz, brincalhão, parceiro, responsável, amigo, inteligente, entre outras inúmeras qualidades que você tinha. Eu tenho tanto orgulho do homem que você se tornou nesses 12 anos.

Nossa história com certeza daria um filme, com um final trágico, mas com um amor sem limites e é assim que vou me lembrar. Você eu não tenho dúvidas que foi o amor da minha vida, Deus foi tão bom que me deixou a Liz para lembrar de você todos os dias. A gente não entende os planos de Deus, mas eles são muito maiores que os nossos.

Não há palavras que englobem o sentimento de perder você, a um ano atrás ganhamos esse tempo bônus e hoje você se foi. Dói em toda a minha alma pensar que você não vai conhecer sua filha e sei o quanto você a amava e deseja, ela vai saber disso.

Você cumpriu seu propósito na Terra, você foi amado por tantas pessoas que conheciam seu caráter e eu tenho certeza que você está nos braços do nosso senhor Jesus e vai cuidar da gente aí de cima.

Eu te amo com todo o meu coração, até depois do meu coração parar de bater e minha alma deixar de existir.”

Acidente

A colisão entre um carro e duas motos aconteceu por volta das 16h deste sábado, 10. João, que conduzia o carro, morava no bairro Águas Claras e deixa dois filhos, quatro netos e um bisneto. Flávio, que conduzia uma das motos, também morava no Águas Claras.

A terceira vítima, um homem, de 43 anos, que estava em uma moto Honda/CB 600F Hornet, teve apenas ferimentos leves.

Segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do Fiat Fiorino estava saindo de um estabelecimento às margens da rodovia e no momento em que estava voltando para a via, ele foi atingido pelas motocicletas que transitavam no sentido São João Batista a Nova Trento.

Devido a força do impacto de uma das motos, o Fiat Fiorino, que foi atingido na lateral, chegou a tombar. O motociclista da Honda/CB conseguiu frear no momento do acidente e por isso só teve ferimentos leves.

Leia os destaques da semana:

1. Procon de Brusque adota gatinha como mascote e anuncia que permitirá entrada de animais no local

2. Piloto que morreu horas após queda de avião resgatou vítimas de enchente com helicóptero em São João Batista

3. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

4. Guabiruba abre concurso público com salários que chegam a R$ 17 mil; saiba como se candidatar

5. Governo de SC rescinde contrato com empresa responsável por obra do novo trevo da Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: