ABC x Brusque, pela Copa do Brasil, tem data e horário definidos

A próxima partida do Brusque na Copa do Brasil tem dia e horário confirmados pela CBF: o quadricolor enfrenta o ABC no Frasqueirão, em Natal, em 12 de março, terça-feira, às 21h30. A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime.

Nesta fase, já não há vantagem de empate aos clubes com melhor ranqueamento da CBF. Se houve empate no tempo normal, o confronto será decidido nos pênaltis. Quem passar à terceira fase recebe R$ 2,205 milhões brutos.

O ABC acumula seis vitórias, sete empates e uma única derrota na temporada até aqui. O revés foi sofrido diante do Vitória, por 3 a 1, pela Copa do Nordeste. É o lanterna do Grupo B da competição, com três empates e uma derrota.

A equipe foi líder do Grupo B do Campeonato Potiguar, com cinco vitórias e um empate. Neste domingo, 3, às 16h, enfrenta o América-RN na Arena das Dunas, na final do primeiro turno. Nas semifinais, passou pelo Força e Luz nos pênaltis, após empate em 2 a 2.

Na Copa do Brasil, a classificação à segunda fase foi obtida com empate em 1 a 1 diante do Treze, em Campina Grande (PB).

