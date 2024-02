O Brusque venceu o Sampaio por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 28, no estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil. Paulinho Moccelin marcou o gol da vitória nos primeiros segundos de um jogo em que o quadricolor teve atuação no limite do aceitável, e a equipe roraimense esteve bastante presente no ataque, perdendo boas chances. O quadricolor ganha R$ 1,47 milhão bruto por se classificar à segunda fase, na qual enfrentará o ABC, em Natal.

Começou 1 a 0

O Brusque abriu o placar com 27 segundos de jogo. Guilherme Queiróz lançou Diego Tavares na ponta direita. O camisa 11 avançou e passou para o meio da área, onde estava Paulinho Moccelin, que completou para o fundo do gol: 1 a 0 para o Bruscão.

Contudo, quem esperava que um gol tão cedo abriria a porteira e facilitaria a vida do quadricolor se decepcionou, e muito.

Desperdícios

O primeiro tempo foi de um Brusque lento, desatento, em certos lances parecendo até descompromissado, podendo até empatar para se classificar. E, ainda assim, teve chances de ampliar o placar, mas desperdiçou todas.

Aos oito minutos, Paulinho Moccelin deixou Guilherme Queiróz na cara do gol, na entrada da área, em velocidade. O centroavante, talvez traído por um quique da bola, conseguiu mandar por cima, fazendo o que parecia o mais difícil.

Não era a noite de Queiróz. Aos 29, recebeu boa bola na área. Mesmo pressionado, girou bem e chutou de perna esquerda, mas o goleiro Katê defendeu.

Aos 33, Diego Tavares aproveitou erro de Paulo Pontes, conseguiu espaço e cruzou. Guilherme Queiróz cabeceou e Katê fez boa defesa. No rebote, o atacante alcançou a bola, mas chutou de primeira por cima do gol.

Sampaio se esforça

O time da casa não se dava por vencido e conseguia ficar bastante tempo com a bola no campo de ataque. Muitas vezes, progredia na base de erros brusquenses. Aos 10, Alex Ruan não conseguiu cortar o lançamento. Com seu cabeceio, a bola subiu e voltou até Ruan Gago, que tentou completar de cabeça, mas a bola ficou fraca, fácil para Matheus Nogueira.

Aos 12, Kiki ganhou de Wallace na corrida, mas cruzou para ninguém. Raylson buscou a bola, partiu pra cima, e Ianson travou dentro da área para escanteio.

Quase o empate

Ainda assim, eram poucas as finalizações claras, que ameaçassem Matheus Nogueira de fato. Mas aos 33, logo após a chance perdida por Queiróz, o GAS quase empatou: após cruzamento pela direita, Matheus Nogueira não conseguiu interceptar a bola e Kiki cabeceou. A bola bateu no pé da trave e ficou viva na área. A zaga brusquense conseguiu afastá-la para escanteio no último instante.

E aos 47, Ianson não dominou um passe forte no recuo. Raylson arrancou com a bola dominada e até tinha a opção do passe. Quando se aproximou da área chutou forte e a bola passou à direita de Matheus Nogueira.

Olha o GAS

Precisando virar da virada, o Sampaio voltou para o segundo tempo dominando, pressionando o Brusque, marcando a saída de bola e sem deixar o quadricolor sair em contra-ataque.

Aos nove minutos, o veterano Robemar entrou no lugar de Anthony e foi para a cobrança de falta. Ele já havia marcado, de falta, o gol da vitória do GAS sobre o São Raimundo-RR, em amistoso. Desta vez, também cobrou bem, mas Matheus Nogueira fez boa defesa para escanteio.

Aos 15, o GAS perdeu sua chance mais clara. Raylson ganhou de Ianson na corrida e pegou Matheus Nogueira desprevenido. O camisa 11 ainda avançou e conseguiu chutar sem ângulo, mas Ianson fez o corte para escanteio.

Lampejos do Brusque

O Brusque respondeu, enfim, aos 18 minutos. Paulinho Moccelin dominou a bola perto da linha da grande área e soltou a bomba, para grande defesa de Katê.

Aos 21, Moccelin fez bom passe em profundidade para Diego Tavares. Ele tenta a finalização na saída de Katê, mas o lance termina em tiro de meta.

Brusque classificado

No minuto seguinte, Luizinho Lopes sacou Diego Tavares e reforçou a defesa com Éverton Alemão. O GAS ditava o ritmo do jogo e o Brusque só ficava dependendo de contra-ataques, que eram muito raros. Aos 32 minutos, apenas Guilherme Queiróz tentou puxar um ataque, sozinho contra três marcadores.

O Sampaio já não parecia ter fôlego e não esteve mais próximo do empate desde a chance de Raylson, aos 15 minutos. A equipe já parecia exausta. Do outro lado, o Brusque já conseguia manter o placar com mais tranquilidade, retendo a bola na ponta direita do ataque em alguns momentos. O apito final foi dado aos 50 minutos.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Marcílio Dias às 16h30 deste sábado, 2, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. O GAS enfrenta o Progresso em 16 de março, às 18h30, pela primeira rodada do Campeonato Roraimense.

GAS 0x1 Brusque

Copa do Brasil

Primeira fase

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Estádio Canarinho, Boa Vista



Sampaio-RR: Katê; Ruan Gago, Paulo Pontes, Werick (Dione), Albert González, Joel Clara (Matheus Henrique); Boca, Diego Chapa, Anthony (Robemar); Raylson e Kiki (Serginho).

Técnico: Paulo Morgado

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Dionísio (Jhemerson), Madison, Serrato; Diego Tavares (Éverton Alemão), Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Wellissol).

Técnico: Luizinho Lopes

Cartões amarelos: Kiki; Alex Ruan, Paulinho Moccelin, Serrato.

Trio de arbitragem (MA): Paulo José Souza Mourão apita a partida, auxiliado por Elson Araújo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira.

Quarto árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira (RR)

