Celulares são os itens mais furtados em Brusque, diz delegado da Polícia Civil

O número de furtos registrados em Brusque é algo que sempre chama a atenção das autoridades e da população local. Por sua vez, os celulares, dispositivos essenciais para a comunicação e conectividade, tornaram-se nos últimos anos os objetos mais furtados no município.

Embora não exista números específicos sobre cada tipo de furto ocorrido em Brusque, a Polícia Civil destaca que os números gerais são expressivos. Em 2022, foram registradas 400 ocorrências desse tipo. Já em 2023 foram 469.

De acordo com o Anuário de Segurança Pública Nacional, também observado pela Polícia Civil, Santa Catarina apresentou um aumento no registro desse tipo de ocorrência. Em 2021, foram registradas 12.770 ocorrências, contra 17.917 em 2022. Os dados de 2023 ainda não foram apresentados.

Em entrevista, o delegado regional Fernando de Faveri ressaltou a preocupação com a tendência crescente desses crimes e apresentou os números de todos os roubos registrados no município nos últimos anos. Segundo ele, a maioria tem a ver com o extravio de celulares.

2019 – 56;

2020 – 42;

2021 – 31;

2022 – 47;

2023 – 45;

2024 – 4 (dados obtidos até o dia 15 de fevereiro).

Dicas

O delegado explica que, em geral, o furto e o roubo de celular representam crimes de oportunidade, nos quais o criminoso espera por alguma chance que torne o delito favorável a ele.

“Ambientes pouco iluminados nos quais a vítima caminha sozinha, por vezes, manuseando o aparelho de celular, podem ser um exemplo”, afirma.

Confira as dicas de segurança do delegado:

Redobrar a atenção ao utilizar o celular na rua e nos transportes;

Não deixar o aparelho no bolso traseiro ou sobre mesas sem vigilância;

Utilizar senha ou código de bloqueio para destravar o aparelho e principalmente os aplicativos bancários;

Realizar o retorno para residência, após a aula ou trabalho, sempre em grupo, quando o trajeto envolver ambientes sem movimentação de pedestres.

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: