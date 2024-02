Waguinho Dias enfrenta o Brusque pela primeira vez desde sua saída

O Brusque enfrenta o Marcílio Dias às 16h30 deste sábado, 2, pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense, e a partida marca o reencontro do quadricolor com Waguinho Dias. O treinador escreveu seu nome na história com títulos do Brasileiro Série D e do Catarinense e vai enfrentar seu antigo clube pela primeira vez desde 2019. Como adversário, o técnico tem retrospecto positivo.

Waguinho Dias iniciou sua primeira passagem pelo Brusque logo após uma boa campanha com o Marcílio Dias no Catarinense de 2019. Esteve à frente do quadricolor em 17 partidas, sendo campeão do Brasileiro Série D e vice-campeão da Recopa Catarinense. Após a final da Série D, aceitou proposta do Criciúma e deixou o clube.

Seu retorno foi anunciado em meio à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Sob seu comando, o Brusque conseguiu a permanência e, no ano seguinte, foi campeão catarinense 30 anos após a primeira conquista. Foi demitido após a sétima rodada do Brasileiro Série B.

Waguinho Dias foi adversário do Brusque pela última vez em 16 de março de 2019, na 13ª rodada do Catarinense. O quadricolor venceu o Marcílio Dias por 1 a 0, com gol de Everton Dias. E só houve um único outro triunfo, em 2018.

No total, técnico já enfrentou o Brusque em 13 oportunidades, somando Catarinense e Copa Santa Catarina. São seis vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Suas equipes marcaram 21 gols e sofreram 14.

Em seu jogo mais recente à frente do Marcílio Dias, Waguinho Dias perdeu por 3 a 1 diante do Vasco, no Gigantão das Avenidas, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Waguinho Dias versus Brusque

Inter de Lages 3×1 Brusque – 28/02/2016 – Catarinense

Brusque 1×1 Inter de Lages – 17/04/2016 – Catarinense

Tubarão 3×2 Brusque – 26/03/2017 – Catarinense

Tubarão 3×0 Brusque – 22/10/2017 – Copa SC

Brusque 2×2 Tubarão – 29/10/2017 – Copa SC

Brusque 1×2 Tubarão – 26/11/2017 – Copa SC

Tubarão 1×1 Brusque – 03/11/2017 – Copa SC

Tubarão 0x0 Brusque – 03/02/2018 – Catarinense

Brusque 2×3 Tubarão – 22/03/2018 – Catarinense

Brusque 1×0 Tubarão – 03/06/2018 – Brasileiro Série D

Tubarão 2×1 Brusque (4×3) – 10/06/2018 – Brasileiro Série D

Marcílio Dias 1×1 Brusque – 27/01/2019 – Catarinense

Brusque 1×0 Marcílio Dias – 16/03/2019 – Catarinense

Com o Inter de Lages: 2J, 1V, 1E, 4GP, 2GC

Com o Tubarão: 9J, 5V, 1E, 1D, 16GP, 10GC

Com o Marcílio Dias: 2J, 1E, 1D, 1GP, 2GC

Brusque com Waguinho Dias

56 jogos

26 vitórias

15 empates

15 derrotas

80 gols marcados

60 gols sofridos

Campeão Brasileiro Série D (2019)

Campeão Catarinense (2022)

Marcílio Dias com Waguinho Dias

79 jogos

38 vitórias

21 empates

20 derrotas

109 gols marcados

79 gols sofridos

Campeão da Copa Santa Catarina (2023)

Números do Marcílio Dias incluem vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária-SP, da qual o treinador esteve ausente por Covid-19 em 2020, além de um WO (3×0) sobre o São Caetano no Brasileiro Série D. Os números foram colhidos em levantamento próprio e conferidos com o autor do Almanaque do Marcílio Dias, Gustavo Melim Gomes, que exclui ambas as partidas da contagem.



