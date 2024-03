Brusque e Marcílio Dias se enfrentam às 16h30 deste sábado, 2, no Estádio das Nações, em momentos opostos. Enquanto o Marreco ainda tenta se recuperar de um péssimo início de temporada e precisa confirmar a classificação à próxima fase do Catarinense, o Marinheiro é vice-líder e pode terminar no topo da tabela. Mas, no histórico entre as equipes, os brusquenses é quem levam a melhor.

Nos últimos 10 anos, foram disputadas 16 partidas entre as equipes, e o Brusque perdeu duas. Em 24 de novembro de 2019, 1 a 0 em Itajaí; contudo, o quadricolor triunfou nos pênaltis e conquistou seu quinto título da Copa Santa Catarina. No confronto seguinte, em 22 de janeiro de 2020, pela primeira rodada do Catarinense, também em casa, o Marcílio Dias venceu por 1 a 0.

O Marreco venceu 10 das 16 partidas dos últimos 10 anos, e empatou quatro.

Como visitante, a última vitória do Marcílio Dias foi obtida em 15 de setembro de 2013. Foi o fatídico jogo que não terminou no Augusto Bauer, pelo quadrangular final da segunda divisão do Catarinense. A partida teve invasão da torcida do Brusque, arremesso de objetos no campo e a recusa do time da casa em seguir jogando após pênalti marcado para o Marcílio Dias. O quadricolor vencia por 2 a 1. A partida não foi encerrada e o Brusque perdeu os pontos na Justiça, com a vitória sendo conferida ao time de Itajaí.

Para além deste episódio, a vitória mais recente do Marcílio Dias como visitante data de 24 de fevereiro de 2008: 2 a 0 na 11ª rodada do Catarinense.

Leia também:

1. As informações da partida deste sábado

2. Waguinho Dias enfrenta o Brusque pela primeira vez desde sua saída

3. A vitória sobre o Sampaio-RR na Copa do Brasil

4. Como assistir à partida

Ao todo, são:

75 jogos oficiais

32 vitórias do Brusque

20 empates

23 vitórias do Marcílio Dias

82 gols do Brusque

73 gols do Marcílio Dias

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Marcílio Dias 3×1 Brusque (31/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Marcílio Dias 0x0 Brusque (18/02/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×0 Marcílio Dias (30/05/2011 – Copa Santa Catarina)

Maior derrota: Marcílio Dias 3×1 Brusque (31/01/1988 – Catarinense); (17/05/2000 – Catarinense)

Brusque x Marcílio Dias em tempo real

Acompanhe o clássico em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 16h. A partida é válida pela 11ª e última rodada da primeira fase do Catarinense.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: