O confronto Brusque x Marcílio Dias será disputado às 16h30 deste sábado, 2 no Estádio das Nações, pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Na 10ª rodada, o Brusque venceu o Avaí por 1 a 0 no Heriberto Hülse. É o sétimo colocado, com 14 pontos. Na quarta-feira, 28, venceu o Sampaio-RR em Boa Vista por 1 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil.

O Marcílio Dias empatou na rodada anterior: 1 a 1 com o Nação no Gigantão das Avenidas. Na terça-feira, 27, perdeu por 3 a 1 para o Vasco, em casa, pela Copa do Brasil. No estadual, tem 20 pontos e é o vice-líder.

Brusque x Marcílio Dias em tempo real

Acompanhe Brusque x Marcílio Dias em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 16h.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Marcílio Dias 3×1 Brusque (31/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Marcílio Dias 0x0 Brusque (18/02/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×0 Marcílio Dias (30/05/2011 – Copa Santa Catarina)

Maior derrota: Marcílio Dias 3×1 Brusque (31/01/1988 – Catarinense); (17/05/2000 – Catarinense)

