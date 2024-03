Bombeira morre após colidir motocicleta contra carro e carreta na BR-470, em Pouso Redondo

A bombeira comunitária Tatiane Loffi, de 39 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 29, após sofrer um acidente grave na quarta-feira, 28. A profissional, que atuava como bombeira comunitária em Trombudo Central, conduzia uma motocicleta Kawasaki na BR-470, em Pouso Redondo, quando colidiu frontalmente contra um Volkswagen Polo e uma carreta no quilômetro 176 da rodovia.

Os bombeiros militares encontraram Tatiane com amputação da perna esquerda e um grave traumatismo craniano. Após os primeiros socorros no local, ela foi levada com urgência ao hospital de Pouso Redondo, mas não resistiu.

Tatiane ingressou como bombeira comunitária em 2017, tornando-se parte do Corpo de Bombeiros Militar em Trombudo Central.

Em uma publicação nas redes sociais, a corporação expressou profunda tristeza pela perda da colega. Na mensagem, é dito que Tatiane dedicou seus serviços aos Órgãos de Bombeiro Militar de Pouso Redondo e Trombudo Central.

Acidente

Uma segunda pessoa também precisou ser levada ao hospital. O motorista do Volkswagen Polo estava em condição estável, porém com suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital de Pouso Redondo.

Já a terceira vítima, o condutor da carreta, saiu ileso e permaneceu no local. A pista foi então limpa, e a cena do acidente ficou sob responsabilidade da empresa concessionária de guincho da Polícia Rodoviária Federal.

