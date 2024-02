Moradores enfrentam dificuldade para encontrar vacina contra a dengue em Brusque

Os moradores de Brusque e região estão enfrentando dificuldades para encontrar vacinas contra a dengue disponíveis nos estabelecimentos da rede privada. Segundo pesquisa realizada pelo jornal O Município, nenhuma farmácia de rede ou laboratório possui a vacina à disposição atualmente. Apenas a Unimed está realizando a vacinação, porém, a disponibilidade das vacinas depende de agendamento.

A procura pela vacina aumentou após Brusque começar a divulgar o aumento dos números da doença no município. Na última sexta-feira, 23, por exemplo, a prefeitura divulgou que foram registrados 91 casos de dengue. Desde janeiro, foram identificados 147 focos confirmados no município, espalhados em 24 regiões da cidade.

Atualmente, para Brusque, não há disponibilidade de acesso às vacinas através do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, mesmo que houvesse, a vacina aprovada para uso no SUS é apenas para crianças e adolescentes.

Tipos de vacina

Brusque já chegou a ter as duas vacinas disponíveis hoje no mercado: a Dengvaxia e a Qdenga.

A Dengvaxia é a primeira vacina contra a doença que teve registro no mundo. Segundo a fabricante, a vacina traz imunidade de longa duração para os quatro sorotipos da dengue. Assim, previne aproximadamente 8 em cada 10 casos de dengue grave e com risco de hospitalização.

Contudo, a Dengvaxia não é recomendada para quem nunca entrou em contato com o vírus da dengue. Ou seja, ela é aplicada em pacientes que já tiveram a doença ao menos uma vez na vida.

Já a Qdenga (TAK-003) é um imunizante contra a dengue desenvolvido pela Takeda Pharma, um laboratório japonês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro desta vacina em março de 2023.

Composta por vírus vivos atenuados da dengue, a vacina estimula respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus. Seu esquema de aplicação consiste em duas doses, administradas com um intervalo de três meses entre elas.

De acordo com as diretrizes da Anvisa, a Qdenga é recomendada para indivíduos de 4 a 60 anos de idade. A eficácia da vacina em pessoas com mais de 60 anos não foi avaliada em estudos realizados. Ela estará disponível tanto para aqueles que já tiveram dengue quanto para os que nunca foram infectados.

Esta é a primeira vacina aprovada no país para pessoas sem histórico de contato com o vírus da dengue. Entretanto, a vacina não é adequada para pessoas com alergia a qualquer um dos seus componentes, aquelas com comprometimento do sistema imunológico, condições imunossupressoras, gestantes ou lactantes.

Onde encontrar as vacinas

No momento, a Unimed de Brusque é a única rede que possui unidades da vacina disponíveis, porém, salienta que é necessário realizar o agendamento. Assim, será possível entender a demanda e ver quem poderá ser atendido. O valor gira em torno de R$ 450.

A Magna Vacinas, a Techy Medicina Integrada, o Laboratório Hoffmann e o Laboratório Verner Willrich enfrentam atualmente a mesma situação: todas trabalham com as vacinas, porém, não possuem disponibilidade, visto que os fornecedores declararam que as doses estão em falta. As quatro empresas contam com uma lista de espera.

As farmácias de rede questionadas pela reportagem, quer foram a Panvel, Preço Popular e Droga Raia também sinalizam a indisponibilidade das vacinas. As três trabalham com a Qdenga. Os valores de aplicação tanto nas farmácias de rede, quanto nos laboratórios, giram em torno de R$ 400, mas podem variar.

Dengue em Brusque

De acordo com o último levantamento divulgado pela Prefeitura de Brusque, as ocorrências registradas no município estão concentradas no bairro Limeira, com 21 casos confirmados.

Os outros se dividem nos bairros Águas Claras, Bateas, Cedrinho, Centro I, Dom Joaquim, Guarani, Limoeiro, Maluche, Nova Brasilia, 1° de Maio, Rio Branco, Santa Terezinha, São Luiz, São Pedro, Souza Cruz, Steffen, Tomaz Coelho e Zantão. Nesta semana, foram 55 novos casos.

Há um paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro pacientes internados em enfermaria hospitalar. São 147 focos confirmados no município, espalhados em 24 regiões da cidade.

Orientações e denúncias

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp. Via Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização. Via SMS: envie seu CEP para 40199.

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: