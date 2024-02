Deputada catarinense é rifada de disputa pela presidência da CCJ da Câmara dos Deputados

Caroline rifada

A deputada federal catarinense Caroline de Toni (PL), que há mais de um ano estava, por acordo, mapeada para presidir a poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi rifada pelo volúvel presidente da Casa, Arthur Lira. Ele negociou o estratégico posto com um dos cabeças do Centrão, Arthur Maia (União-BA). Em troca, ganha apoio para sua reeleição.

Nepotismo 1

A marcação, sempre negativa, do jornal “O Globo” sobre o governador Jorginho Mello, passa dos limites. Sempre destacando ser bolsonarista radical, é notícia frequente, por fatos diferentes e sem maior importância jornalística nacional. O de ontem foi porque tem em seu quadro de servidores comissionados o sogro de seu filho mais novo, Filipe. É João Carlos Ghisi, consultor na Secretaria da Casa Civil, com salário de R$ 18,2 mil. É pai da nora de Jorginho Mello, a dentista e empresária Carolina Zanella Ghisi Mello, casada com Filipe.

Nepotismo 2

O próprio jornal esclarece que desde 2008, a súmula vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, caracteriza como nepotismo a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau ou por afinidade. Mas a legislação não tem efeito sobre os chamados cargos políticos, ou seja, é permitido a nomeação no primeiro escalão de governo.

Nepotismo 3

Outra compulsão do jornal é com o empresário brusquense Luciano Hang, que virou destacada notícia, também ontem, por ter sido condenado a indenizar um fotógrafo que registrou um ônibus da empresa Havan estacionado de forma irregular em Curitiba, em 2022. O fotógrafo foi qualificado por ele como “esquerdinha” e “profissional nada imparcial”. Vai embolsar R$ 5 mil por danos morais.

Guardas municipais

Mais um dado, de 2022, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado esta semana. SC tem hoje a menor proporção de policiais militares para cada grupo de 100 mil habitantes: apenas 1,3. A maior proporção está no Amapá: 4,3.

Nazismo

A Polícia Civil de SC está dando atenção máxima a um aviso que recebeu da agência federal de investigação dos Estados Unidos (FBI), de que uma adolescente de 12 anos, de Bombinhas, conversava com neonazistas de outros países pela internet. Nos contatos ela deixou transparecer a intenção de fazer um ataque à uma escola daquele município.

Gol contra

Faz gol de placa o Ministério Público, pela gravidade a que chegou a situação, ao estabelecer uma série de medidas para conter a violência entre as torcidas nos jogos do Campeonato Catarinense de Futebol, como determinar torcida única nos próximos dois clássicos de Florianópolis, restrição da venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro e proibição temporária de torcidas organizadas de Figueirense, Avaí e Brusque de frequentar os estádios. Não há ganhadores nisso. O maior perdedor é o futebol, cada vez mais transformado em espetáculo policial e circense. Lamentável.

Faltou dizer

Na nota, aqui, listando os deputados federais catarinenses que assinaram pedido de impeachment de Lula, faltou dizer quem não assinou. São Ana Paula Lima (PT), Carlos Chiodini (MDB), Valdir Cobalchini (MDB), Fábio Schiochet (União Brasil), Pedro Uczai (PT) e, grande surpresa, orge Goetten (PL).

Surfe e basquete

A partir deste ano os Jogos Abertos de SC (Jasc) terão mais duas modalidades esportivas em disputa: o surf e o basquete 3×3.

Internação involuntária

A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa aprovou a realização de uma audiência pública, dia 2 de abril, para debater projeto de lei de autoria do deputado Ivan Naatz (PL), que cria, em SC, o Programa Saúde sem Drogas, incluindo a previsão de internação involuntária para tratamento e recuperação. Pudera. Levantamento recente indica que que só na região da Grande Florianópolis há mais de 3.400 moradores de rua.

Privilégios

A proposta de emenda constitucional que amplia isenção para igrejas, com apoio da base de Lula na Câmara dos Deputados, é uma bofetada na cara de quem paga impostos. Todos deveriam pagar. O Brasil não é um Estado laico?