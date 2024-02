Havan distribui 500 ingressos para torcedores do Brusque para clássico contra Marcílio Dias

A Havan vai distribuir, nesta quinta-feira, 29, 500 ingressos para o jogo entre Brusque e Marcílio Dias, que acontece no sábado, 2, às 16h30. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2024 e acontece no estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

Para retirar o ingresso, o torcedor precisa ir até a loja matriz da Havan, em Brusque, nesta quinta-feira, às 14h30, e encontrar o colaborador identificado com a camisa do Bruscão.

“É mais um presente da Havan aos torcedores do Marreco e uma forma de incentivar o time nesse jogo tão importante”, comenta o gerente de Novos Negócios, Lucas Hang.

O Brusque ocupa a sétima colocação do campeonato, com 14 pontos, e precisa de um empate para garantir vaga às quartas de final do estadual. Os oito primeiros seguem ao mata-mata.

