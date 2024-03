VÍDEO – Problemas com tubulações geram reclamações de moradores em rua de Guabiruba

As condições da rua Guilherme Polhem, no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, tem gerado dores de cabeça para os moradores da região. Sem uma tubulação adequada, a vazão da água não acontece da maneira correta e acaba ficando na via.

A rua tem dois tipos de tubulações que ficam expostas. Metade da via tem um tubo de cerca de um metro de largura e a outra de 60 centímetros. Por causa dos tamanhos diferentes, a água da chuva acaba escapando para o meio da rua.

“A rua não é asfaltada e tem uma vala na lateral com os tubos. Quando chove a água passa pela tubulação de um metro, mas não vai toda para a de 60 centímetros e aí vem por cima da rua. Isso acontece há 3 anos. A água rasga toda a estrada e eu não consigo nem sair com o meu carro de casa”, contou o morador Charles Frederico Soares.

Assista o vídeo:

Com o problema de escoamento da água, buracos começaram a aparecer na rua e se tornaram mais uma dor de cabeça para os moradores.

“Nesta semana, a Prefeitura de Guabiruba realizou um serviço para tapar alguns buracos que já estavam grandes, mas só jogaram uma camada de terra e na primeira chuva forte os buracos reaparecem”, disse Charles.

Secretaria de Obras

Procurados pela reportagem, o secretário de Obras, Jair Brambilla, confirmou o problema no escoamento da via e informou, sem dar uma data específica, que a revitalização na tubulação será feita para que não ocorram mais alagamentos.

“Futuramente pretendemos fazer uma revitalização na rede de esgoto para ligar a tubulação com a parte de cima da rua que já tem uma drenagem melhor, mas o custo é alto. A princípio, nesta semana, vamos estar passando no local para verificar se não tem algum ponto de obstrução na tubulação para que não danifique a via a cada chuva mais forte que aconteça.

Sobre a pavimentação na rua Guilherme Polhem, Brambilla explicou que por se tratar de uma transversal, a via entra no programa de parcerias, onde os moradores locais e a Prefeitura de Guabiruba se unem para custear as obras.

Leia também:

1. Crescimento de MEIs: Brusque registra mais de 12 mil novos microempreendedores em cinco anos

2. Brusque tem o gás de cozinha mais caro entre as maiores cidades de Santa Catarina

3. VÍDEO – Homem xinga mulher e ameaça agredi-la com pedra no Centro de Brusque

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (26 a 27/02)

5. Duas mulheres são presas suspeitas de envolvimento em roubo a idoso no Centro de Brusque

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: