VÍDEO – Homem xinga mulher e ameaça agredi-la com pedra no Centro de Brusque

Uma mulher registrou o momento em que um homem profere xingamentos a ela e ameaça agredi-la com uma pedra na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque. O registro foi feito no sábado, 24, e ela registrou um boletim de ocorrência.

A mulher, que preferiu não ser identificada, entrou em contato com o jornal O Município e detalhou o caso. Segundo ela, em diversas ocasiões o homem já a havia agredido verbalmente.

“Muitas vezes em que estive na praça ele veio mexer comigo, sempre me xingando de um monte de coisa. No sábado ele veio me ameaçar com a pedra e disse que ia me matar”, conta.

Pelas imagens, é possível ver que o homem pega a pedra da calçada, se aproxima da mulher e começa a xingá-la. Em um determinado momento ele ameaça agredi-la com o objeto.

Após isto, ele sai de perto dela e diz “uma hora vou te matar”. A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada.

Assista ao vídeo:

