Brusque tem o gás de cozinha mais caro entre as maiores cidades de Santa Catarina

Levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou o preço médio de revenda do gás de cozinha entre as maiores cidades de Santa Catarina. Brusque, 11ª maior município do estado, ocupa o primeiro lugar na lista com o valor médio de R$ 126,22 durante as datas pesquisadas.

Em segundo lugar no ranking dos dez maiores valores está o município de Chapecó, com o preço de revenda médio de R$ 126,16. Na sequência, Joinville e Mafra possuem diferença de centavos, sendo R$ 119,45 e R$ 119,12 respectivamente.

Dando continuidade à listagem, Balneário Camboriú e São José têm o valor médio de revenda de R$ 118,99 e R$ 118,87, respectivamente.

Florianópolis e Biguaçu aparecem em sequência na lista com R$ 118,77 e R$ 118,49 respectivamente. Por fim, Videira e Caçador encerram o ranking com R$ 117 e R$ 116,99 respectivamente.

A lista é atualizada pela ANP toda semana. Os dados foram classificados entre os dias 11 e 17 de fevereiro.

Revendedoras de Brusque

O valor médio apurado pela ANP foi com base em pesquisa realizada duas semanas atrás. Para trazer os valores atualizados na cidade, o jornal O Município entrou em contato com as revendedoras de gás de cozinha de Brusque e obteve o preço de entrega e retirada do botijão.

É possível observar que, apesar do levantamento da semana passada apontar apontar um valor médio de R$ 126,22, nenhum dos estabelecimentos consultados na semana passada, até sexta-feira, 23, superaram o preço do botijão registrado duas semanas atrás. Portanto, houve uma leve queda no preço.

