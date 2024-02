Brusque supera fragilidades e começa a respirar na temporada

Após o sinal vermelho aceso com a derrota para o Inter de Lages, o Brusque não perdeu mais. Buscou vitórias importantíssimas diante de Criciúma e Avaí, com um empate insosso diante do Hercílio Luz entre os triunfos. A situação quadricolor é mais confortável, já sem quaisquer riscos de um rebaixamento vexatório. As duas únicas derrotas da equipe foram contra Inter e Nação, clubes que ocupam a zona de rebaixamento e estavam na segunda divisão estadual em 2023.

Os sete pontos obtidos dos últimos nove disputados dão uma base sobre a qual é possível trabalhar. Há mais tranquilidade para os dois próximos jogos, que são muito importantes: uma partida da Copa do Brasil e um clássico contra o Marcílio Dias, sendo que o Brusque depende apenas de si próprio para seguir no Campeonato Catarinense.

Contra o Avaí, o Brusque teve uma atuação muito boa. Soube explorar os espaços deixados pela furada defesa adversária, fossem eles pequenos vazios ou verdadeiras avenidas. E assim, pôde criar boas oportunidades. Mas foram cometidos erros, sejam eles sutis, como uma decisão errada dentro ou perto da área; sejam eles quase obscenos, como o que Diego Tavares cometeu após ter deixado o goleiro Igor Bohn completamente perdido no meio-campo. São os problemas do meio para a frente que fazem entender como o Brusque tem só nove gols em 10 jogos.

Na defesa, o quadricolor foi excelente. O Avaí, dono do melhor ataque do campeonato, martelou de todas as formas. Quando passava por todas as barreiras, não passava pelo magistral Matheus Nogueira. O goleiro foi fantástico e fez com que a noite de sono de Diego Tavares fosse tranquila. O Leão da Ilha passou um jogo sem balançar as redes pela primeira vez em 2024.

Roubando pontos dos ricos para dá-los aos pobres neste Catarinense, o Robin Hood quadricolor consegue recobrar um pouco da confiança em torno da equipe, superando seus problemas do meio para a frente. Falta uma rodada para confirmar a classificação. Depois, há um novo campeonato. E, na sequência, há uma Série B de Campeonato Brasileiro, para a qual as melhorias precisarão ser significativas.

Copa do Brasil

Passar pelo Sampaio-RR é obrigação do Brusque. Há uma diferença gigantesca em muitos aspectos. A folha salarial de elenco e comissão técnica do Leão Dourado é de R$ 92 mil mensais, praticamente sete vezes menos do que o quadricolor no ano passado. A equipe roraimense, que não disputou competições profissionais em 2022, faz uma reconstrução que parece interessante. É um time bastante competitivo em seu estado, que deve brigar por seu primeiro título.

Ainda assim, a Copa do Brasil é imprevisível. O Cruzeiro já caiu para o Sousa-PB, o Porto Velho-RO já eliminou o Remo, o Anápolis-GO eliminou o Tombense, o São Luis-RS passou pelo Ituano, o Águia de Marabá-PA deixou o Coritiba para trás. É necessário tratar o jogo como uma final. Qualquer deslize pode custar a classificação.

Sem teto

Com quatro empates e uma derrota em cinco jogos no Estádio das Nações, é seguro dizer que o local teve péssima influência sobre os resultados e o futebol apresentados pelo Brusque. Isto não exime a equipe de responsabilidade, pois era possível e necessário fazer mais pontos e jogar melhor, mesmo num campo no qual a bola mais quica do que rola.

Ninguém poderia exigir que fossem obtidos os 100% de aproveitamento, mas ao menos um desempenho mais mediano. Pelo menos uma vitória sobre Inter de Lages, Hercílio Luz ou Nação.

Sequência quebrada

Após cinco vitórias e 100% de aproveitamento, a Abel Moda Vôlei perdeu seus dois últimos jogos, para o Renasce Sorocaba-SP fora de casa e para o Recife na Arena Brusque. A derrota contra a equipe pernambucana por 3 sets a 1 levou as brusquenses para o terceiro lugar, ainda na zona de classificação para as semifinais.

É necessário voltar a pontuar já nesta sexta-feira, 1º, no Rio Grande do Norte, contra o Natal Desportivo. A partida começa às 19h30.

