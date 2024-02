VÍDEO – Bar pega fogo e proprietário tem parada cardíaca no Vale do Itajaí

No último domingo, 25, por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial (CBVI) foi acionado para atender um incêndio em um bar, na rua 7 de Setembro, bairro Carijós, em Indaial. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram um homem de 64 anos que estava tendo uma parada cardíaca.

O imóvel era uma residência juntamente a um bar, com aproximadamente 210 m². As chamas foram contidas e durante o atendimento ao homem, que era proprietário do imóvel, foi possível reverter seu quadro de saúde e o levar ao hospital com vida.

