Brusque tem mais de 160 obras em construção; saiba quais bairros se destacam

Brusque possui, atualmente, 163 obras, entre casas, prédios e outros imóveis em construção. Os dados fazem parte de levantamento feito pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb) no final de 2023 e divulgado nesta semana pela entidade. As casas geminadas ainda lideram o grupo dos tipos de construções.

Conforme o relatório, das 163 obras, 19 estavam em fase inicial, ou seja, na fundação, outras 65 já adiantadas, 74 delas na parte final (acabamento) e cinco paradas. Destes imóveis, 38 são casas (moradias de um ou dois pavimentos), 51 geminadas (sendo, destas, 145 moradias, pois cada unidade possui várias residências), 38 prédios, 14 galpões, 19 salas comerciais e três obras públicas (pontes, entre outras).

Ainda conforme o levantamento feito pelo Sintricomb, o bairro com maior número de obras em construção é o Santa Terezinha (17), seguido pelo Dom Joaquim (16), Águas Claras (13) e Limeira Baixa (12). O Santa Luzia é o único em que não se registrou obra em execução.

Número de obras por bairro:

Santa Terezinha: 17

Dom Joaquim: 16

Águas Claras: 13

Limeira: 12

Centro: 9

São Pedro: 8

Rio Branco: 8

São Luiz: 8

Jardim Maluche: 8

Souza Cruz: 7

Volta Grande: 7

Primeiro de Maio: 7

Limoeiro: 7

Azambuja: 5

Ponta Russa: 5

Planalto: 4

Cedrinho: 4

Bateas: 3

Santa Rita: 3

Cedro Alto: 3

Steffen: 3

Tomaz Coelho: 2

Zantão: 2

Guarani: 1

Nova Brasília: 1

Santa Luzia 0

Em Guabiruba

O Sintricomb também fez o levantamento na cidade de Guabiruba. Conforme os dados, o município possui 48 obras em andamento. Destas, 22 são casas (de um ou dois pavimentos), 11 geminadas (com 13 moradias), dois prédios, 11 galpões e duas obras públicas.

O bairro com maior número de obras em construção é o Centro (13), seguido pelo Guabiruba Sul (10), o Lageado Baixo (7) e o Aimoré (6). Não foi registrada nenhuma obra na região do Planície Alta.

Um dado que chama atenção é que, ao contrário de Brusque, em Guabiruba não são as casas geminadas a maior parte das construções. O relatório trouxe que imóveis de um a dois pavimentos (casas) para moradia lideram a relação.

O levantamento aponta que, das 48 obras catalogadas, nove estão na fase inicial (fundação), 17 já avançadas, 22 na etapa final (acabamento) e nenhuma parada.

