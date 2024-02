O Grêmio Atlético Sampaio (GAS) faz diversas estreias nesta quarta-feira, 28: participa da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história; fará seu primeiro jogo oficial em 2024; e faz sua primeira partida oficial contra um adversário de fora do Norte do país: o Brusque. A partida será disputada às 20h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 28, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).

Elenco e comissão técnica foram apresentados oficialmente em 22 de janeiro. Desde então, o time fez quatro amistosos e venceu todos: 3 a 0 sobre o Estrela do Norte, atual campeão amador de Caracaraí; 3 a 1 sobre o Primavera, clube amador de Boa Vista; 1 a 0 sobre o São Raimundo-RR, atual campeão roraimense; e 9 a 0 sobre o Pedra Pintada, outro clube amador.

A estreia no Campeonato Roraimense está programada para 16 de março, contra o Progresso, também no estádio Canarinho. O Sampaio está no Grupo B, que também tem Monte Roraima, Real e River.

No elenco está o zagueiro venezuelano Albert González, de 27 anos. Ele tem passagens por clubes da primeira divisão de seu país, como Metropolitanos e Portuguesa, e como sua última equipe, o Zamora. Outro venezuelano é o lateral-esquerdo Joel Clara, de 28 anos.

Somando elenco e comissão técnica, a folha salarial do clube é R$ 92 mil. Grande parte do plantel é formada por jogadores com carreiras construídas em clubes roraimenses e de outros estados do Norte, como o Amazonas e o Pará. Muitos são remanescentes do ano passado.

No amistoso contra o São Raimundo-RR, o time começou com Katê; Ruan Gago, Diogo Jurandir, Werick, Albert González, Joel Clara; Boca, Diego Chapa, Anthony; Kiki e Serginho.

O técnico do Sampaio é Paulo Morgado. O português de 49 anos tem vasta experiência em clubes do Amazonas, com passagens também por Ypiranga-PE e Icasa-CE. Em 2013, conquistou a segunda divisão amazonense, primeiro título da história do Manaus, no mesmo ano da fundação do clube.

História

O clube tem origens militares, em um quartel de Boa Vista. Em 11 de junho de 1965, o cearense Agenor de Souza Almeida, junto a um grupo de desportistas, fundou o Grêmio Atlético Sampaio. O nome homenageia o general Antônio de Sampaio, militar da época do Brasil Império. Agenor Almeida faleceu aos 91 anos, em 2022.

O Sampaio se profissionalizou somente nos anos 90, assim como o próprio Campeonato Roraimense. Foi campeão da Taça Boa Vista, primeiro turno do estadual, em 1996. Foi vice-campeão do estado em 1970, 1978, 1996, 2020 e 2023.

De 2018 a 2021, o GAS foi sediado em Caracaraí, a 140 quilômetros de Boa Vista. Em 2022, o clube não disputou competições profissionais. Após a primeira fase do Brasileiro Série D de 2021, só voltou a jogar no Roraimense de 2023, começando com uma sequência de cinco vitórias seguidas, da fase de grupos à semifinal do primeiro turno.

Ao nível nacional, o Sampaio disputou a Série C de 1996 e a Série D em 2021.

