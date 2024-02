Paixão por animais: conheça brusquense de 10 anos que ficou famoso após ser flagrado andando de bicicleta com uma galinha

O morador do bairro Steffen, Pietro Manoel Gonçalves, de apenas 10 anos, ficou famoso após aparecer em um vídeo publicado no Instagram, por meio da conta denominada Criatório Paloschi. Na imagem, a criança aparece com uma galinha na mão, a Maria, que costuma andar de bicicleta com ele pelo bairro.

A situação curiosa ganhou o coração de mais de 7 mil pessoas que curtiram o vídeo, o qual foi visto mais de 100 mil vezes.

Buscando conhecer a história de Pietro de perto, o jornal O Município esteve na casa dele e descobriu que Maria não é a personagem principal da vida do pequeno, que também é tutor de diversos outros animais.

Como tudo começou

Pietro conta que o amor pelos animais começou no momento em que ganhou um peixe Betta do pai anos atrás. Depois, ele ganhou uma tartaruga. Em certo dia, o pequeno perguntou para a mãe, Genir, se poderia criar sua primeira ave, e teve uma resposta positiva.

“Fomos até a casa de um homem que cria aves e ele me deu um pintinho e assim começou tudo. Hoje eu tenho galinhas, galos, coelhos, tartarugas, peixes, calopsitas e patos. Cada animal tem seu nome. A Maria, por exemplo, que anda comigo de bicicleta, teve o nome escolhido em homenagem a uma amiga minha da escola”, diz Pietro.

A mãe comenta que o filho sempre gostou de interagir com animais e que isso, de certa forma, é visto como algo positivo pela família.

“Ele adora consumir conteúdos deste universo e, lógico, aproveitar muito bem a natureza. Cada animal possui sua característica pessoal e ele consegue realizar adaptações para que todos possam viver em harmonia. Fazendo atividades desse tipo, agregando conhecimento de forma divertida, ele se mantém mais distante do celular, o que é ótimo”, diz Genir.

Sobre o futuro, Pietro comenta que não tem dúvidas de que gostaria de trabalhar com animais. De acordo com a mãe, o sonho do pequeno é ser piscicultor, ou seja, atuar com criação ou multiplicação de peixes.

Fama no bairro

Pietro costuma andar de bicicleta pelo bairro diariamente. Muitas vezes está acompanhado da galinha Maria ou do galo José, filho de Maria. Para ele, tudo foi um processo de adaptação.

“Há animais que ficam tranquilos ao andar na bicicleta e outros não. A Maria e o José sempre foram tranquilos, gostam de passear. Levo eles no mercado, na agropecuária, enfim, é divertido e as pessoas sempre param para falar comigo sobre eles”.

Para Ricardo Alexandre Gonçalves, pai de Pietro, a facilidade que o filho possui com os animais não é mais motivo de surpresa. Os dois também costumam visitar córregos e rios locais em busca de conhecimento e novas espécies de peixes.

“Ele tem um gosto por eles de forma genuína. No momento não podemos ter todos os animais que ele gostaria de ter por falta de espaço, mas tenho certeza de que quando mais velho, ele terá muitos outros animais. Se está fazendo bem para ele e é uma atividade legal, não existem motivos de preocupação”.

O jovem possui um canal no Youtube chamado Pietro e Bichos. Lá, costuma compartilhar novas descobertas e sua vivência em meio aos animais que possui.

