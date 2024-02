Duas ocorrências de furto são registradas em Brusque entre sábado e domingo

A Polícia Militar de Brusque atuou no domingo, 25, e nesta segunda-feira, 26, em ocorrências de furto no município. Ambas ocorreram no Centro da cidade.

A primeira aconteceu por volta das 9h do domingo no Centro I. Segundo o relatório, a PM foi informada de que havia alguém no interior de um prédio abandonado quebrando janelas. No local, que é uma antiga escola, a equipe encontrou dois homens (32 e 36 anos) e uma mulher (40 anos).

Os três admitiram que estavam quebrando as janelas para retirar o alumínio e vender, pois são usuários de drogas. Diante dos fatos, todos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, onde os dois homens foram autuados em flagrante.

Já o segundo caso ocorreu por volta das 0h30 desta segunda-feira, no Centro II. A Polícia Militar foi informada de que um homem havia praticado furto em uma loja de conveniência e fugido de bicicleta.

No local, a equipe verificou que ele havia furtado dois litros de whisky e duas caixas de energético (valor total aproximado de R$ 500). Com base nas características fornecidas, a PM abordou o homem, o qual confessou o furto e informou que havia trocado a mercadoria por uma porção de cocaína com outro homem em um veículo preto, que não foi localizado.

Diante dos fatos, o criminoso de 34 anos foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

