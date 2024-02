Catarinense participa da terceira temporada de Largados e Pelados

A joinvilense Roberta Trummer foi uma das dez pessoas selecionadas para participar da terceira temporada do reality show Largados e Pelados Brasil.

As gravações aconteceram no norte da Argentina, em um local conhecido como “O Inferno Verde”.

A nova temporada de Largados e Pelados estreia no próximo domingo, 3, às 20h30, no canal de TV por assinatura Discovery. Além disso, os episódios estarão disponíveis no serviço de streaming HBO Max Brasil.

