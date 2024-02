Nos últimos dias de fevereiro, uma condição climática constante a ser observada, tanto em Brusque quanto nas demais cidades do Vale do Itajaí, é o iminente risco de chuva. Essa perspectiva deve manter-se nos primeiros dias de março, abrangendo o cenário desta semana.

Os profissionais em meteorologia, inclusive, não descartam a possibilidade de pancadas intensas, frequentemente acompanhadas de trovoadas, ainda que de distribuição irregular. Neste cenário, são esperados períodos de melhoria.

O meteorologista Piter Scheuer falou à nossa coluna, fornecendo então, detalhes abrangentes sobre a síntese previamente apresentada.

Acompanhe a seguir o boletim emitido pelo especialista para uma análise mais aprofundada da situação.

Chuva de forma diária

*Boletim: Piter Scheuer >>

As mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos apontam a probabilidade de chuva diária nesta fase final de fevereiro, tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí.

Essa tendência se estende aos primeiros dias de março, alinhando-se com o término desta semana.

Gostaríamos de enfatizar e esclarecer que não estamos prevendo chuva ininterrupta. Haverá momentos de melhoria, nos quais o sol pode até brilhar, embora não de forma prolongada.

É crucial manter certa cautela devido ao risco de pancadas acompanhadas de trovoadas, comuns no verão, que podem ser localmente intensas.

Essas precipitações, frequentemente, apresentam distribuição irregular, podendo ocasionalmente causar transtornos localizados. Portanto, é recomendável estar atento a essa possibilidade.

Em suma, durante esta semana, de segunda a sexta-feira, esperamos um cenário de abafamento típico de verão, com estas características climáticas predominantes.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

É com muita satisfação que o Blog do Ciro Groh traz então mais uma pauta importante e envolvente, isso, graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais.

O nome de cada um deles está exposto nos banners abaixo, que aguardam pelo seu clique, que irão direcionar às ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Cascata da Paz: descobrimos um santuário natural escondido em Botuverá

2. VÍDEO – Conheça a cachoeira no bairro Bateas que então irá te surpreender

Chuva e temperatura na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Chuva