Duas mulheres são presas suspeitas de envolvimento em roubo a idoso no Centro de Brusque

Duas mulheres foram presas pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Brusque e Delegacia de Botuverá, suspeitas de envolvimento no roubo a um idoso no Centro de Brusque no dia 5 de fevereiro. As prisões ocorreram no bairro Águas Negras, em Botuverá, e no Cedrinho, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo a polícia, as mulheres têm 31 e 40 anos. Elas foram responsáveis por realizar saques e compras com o cartão da vítima, momentos após o roubo. Ambas foram levadas ao presídio feminina de Itajaí e ficarão à disposição da Vara Criminal de Brusque.

Outros dois homens envolvidos no crime, de 33 e 41 anos, foram presos em Botuverá.

O caso

Um idoso de 74 anos foi agredido e teve seu apartamento roubado na madrugada desta segunda-feira, 5, no Centro de Brusque. A Polícia Militar foi acionada por volta de 0h30.

Ele relatou aos agentes que dois homens entraram em seu apartamento, lhe agrediram e levaram dinheiro, celular, cartões e documentos. Do local, ainda foi levado o carro da vítima. O idoso afirmou aos policiais que não reconheceu os invasores.

