Vereadores discutem infraestrutura das ruas de Brusque e divergem sobre instalação de ciclofaixas

A infraestrutura das ruas de Brusque foi o principal tema discutido na sessão da Câmara nesta terça-feira, 27, incluindo pedidos por instalação de ciclofaixas na cidade. A sessão também foi marcada por críticas ao governo municipal. O vereador Nik Imhof (MDB) alega ser vítima de perseguição após questionar a prefeitura.

A vereadora Marlina Oliveira (PT) foi a primeira a tratar da infraestrutura das vias. Ela classifica a falta de novas ciclofaixas em Brusque como “descontinuidade” de projetos da prefeitura ao longo dos anos. A parlamentar menciona investimentos do governo do ex-prefeito Paulo Eccel (PT) na mobilidade urbana.

Quem também falou sobre o assunto foi o vereador Rodrigo Voltolini (DC). O parlamentar defende a instalação de calçadas com mobilidade que possam ser utilizadas por pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência.

“Adoro quando falam do Rio Branco. É o bairro que eu moro e defendo”, diz, após Marlina citar o bairro. “Eu queria fazer um apelo aos vereadores: como é que vamos fazer para montar uma ciclofaixa se nem calçada nós temos?”, protesta.

Por outro lado, o vereador Jean Pirola (PP) contrapôs as falas de Marlina. O parlamentar reconhece que o governo Paulo Eccel instalou ciclofaixas, mas alegou que, durante a gestão, “não foi construído nem um palmo de Beira Rio”.

“A principal obra do governo do PT em Brusque foi a ‘avenida Paulo Eccel’, que corta a praça Baräo de Schneeburg”, manifesta Pirola, em tom irônico. “A principal obra que temos em Brusque se chama Beira Rio”, completa.

O parlamentar afirma que também concorda com a instalação de ciclofaixas, mas pontua que a estrutura só pode existir em locais em que há espaço. “Eu concordo com as ciclofaixas, mas nos locais em que é possível construir. Não posso colocar um trem-bala do Águas Claras ao Primeiro de Maio, pois não têm espaço”.

O vereador Natal Lira (DC) seguiu o mesmo entendimento de Pirola. “Não temos mais espaços para novas ciclovias”, diz. Apesar da manifestação contrária, Natal comenta que é favorável à instalação das faixas para bicicletas, e ressalta que o problema é relacionado ao espaço.

“É incabível fazer uma ciclovia em uma estrada de 5 metros. A nossa cidade é cortada por rios e riachos. No bairro Primeira de Maio não cabia uma ciclovia, nem na rua do Tiro de Guerra”, opina o parlamentar.

“É um cala-boca de vereador”

O vereador Nik Imhof (MDB) acusou o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), de perseguir parlamentares. Ele disse que, na sessão passada, fez uma reclamação referente à infraestrutura de uma rua e, em seguida, teve seu assessor parlamentar, que era cedido pelo Executivo, retirado após a revogação da cessão de uso, assinada pelo prefeito.

“É um cala-boca de vereador por parte do prefeito. Todos sabem que o ex-secretário de Obras Ricardo José de Souza me assessorava, cedido pela prefeitura para trabalhar aqui [na Câmara]. Só porque eu faço uma reivindicação, o prefeito revoga a cessão de uso? Agora tem que ficar calado? Não posso mais me manifestar?”.

Durante a fala, Nik disse que Ricardo realmente trabalhava na Câmara e insinuou que outros servidores do Legislativo eram “malandros”. Após a manifestação, o parlamentar foi advertido pelo presidente da Casa, vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), que solicitou que Nik se retratasse pela fala.

O líder do governo na Câmara, vereador Valdir Hinselmann (PL), “porta-voz” do Executivo, respondeu que a revogação da cessão do assessor Ricardo, que é servidor efetivo da Secretaria de Obras, ocorreu em razão de necessidade por parte da prefeitura.

Por fim, Nik também criticou a situação da Beira Rio. A falta de conserto das calçadas da margem direita da avenida foi o alvo da reclamação do parlamentar. Em aparte, Marlina concordou com Nik, subiu o tom contra o prefeito e chamou Vechi de “menino” ao mencionar a suposta perseguição contra os vereadores. No final da sessão, Nik pediu desculpas pela fala em tom crítico aos servidores da Câmara.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: