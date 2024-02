Jornalista, professor e entidade são homenageados pela Câmara de Brusque

A sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 27, começou com homenagens a moradores da cidade e a uma instituição. O jornalista Anderson Vieira, dono do portal Olhar do Vale; o professor e comunicador Paulo Sérgio Xirú, que foi diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja); e o Centro de Direitos Humanos (CDH) de Brusque receberam comendas do mérito pelo Legislativo.

Em discurso na tribuna, Xirú defendeu a escola pública e disse que é um “espaço de transformação de vidas”. “85% dos brasileiros dependem da escola pública”, afirmou, ao mencionar dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A comenda foi entregue a ele pela vereadora Marlina Oliveira (PT).

O vereador André Rezini (Republicanos) entregou a comenda a Anderson. “Em meu trabalho, sempre procurei estar ao lado da comunidade. Quando o poder público não valoriza o anseio da comunidade, esta procura o jornalista como porta-voz”, destacou. O dono do Olhar do Vale ainda defendeu a liberdade de imprensa.

Rafaela Kohler, representante do Centro de Direitos Humanos, explicou como a entidade atua e destacou ações. “Em um futuro próximo, quem sabe não será necessário explicar o que são direitos humanos, tendo em vista que são direitos básicos”. A comenda da entidade também foi entregue pela vereadora Marlina.

