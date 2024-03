O Brusque enfrenta o Marcílio Dias às 16h30 deste sábado, 2, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Luizinho Lopes não conta com Rodolfo Potiguar, suspenso, mas Éverton Alemão e Jhemerson ganharam alguns minutos na Copa do Brasil e estão de volta. Basta um empate para que o quadricolor se classifique às quartas de final.

Lesões

A princípio, o Brusque poderá ter até quatro desfalques por lesão muscular. O meia Patrick Machado, reforço mais recente, segue se recuperando e faz trabalhos também com fisioterapia. Os atacantes Dentinho e Maycon Douglas devem desfalcar a equipe pelo mesmo motivo.

Por fim, o zagueiro Matheus Salustiano, com lesão no músculo adutor da coxa, segue fora.

Cartões

Rodolfo Potiguar desfalca a equipe por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, na rodada anterior. O lateral-esquerdo Alex Ruan e o atacante Paulinho Moccelin voltam de suspensão. Estão pendurados Ronei, Madison, Serrato e Dentinho.

Titulares

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson (Éverton Alemão), Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Madison, Serrato (Jhemerson); Diego Tavares, Paulinho Moccelin; Olávio.

Momento

O Brusque é o sétimo colocado no Catarinense. Vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio-RR na Copa do Brasil e não perde há quatro partidas, somando triunfos sobre Criciúma e Avaí, além de um empate em 1 a 1 com o Hercílio Luz.

Com 14 pontos, já não há riscos de rebaixamento, mas é necessário pelo menos um empate para garantir a classificação. Em caso de vitória, pode subir até o quarto lugar.

Luizinho Lopes só terá um dia para preparar a equipe para a partida contra o Marcílio Dias. Após a vitória na Copa do Brasil, em Boa Vista, o time chega de volta a Brusque no fim da tarde desta quinta-feira, 29. Na prática, terá livre apenas a véspera, quando o treinador poderá ter mais certeza sobre os jogadores que terá à disposição.

Mau mandante

Com quatro empates e uma derrota, no Estádio das Nações, o Brusque é o segundo pior mandante do Campeonato Catarinense. Só tem mais pontos obtidos em casa do que o lanterna, Nação. Jogando em casa, o auriazul tem três pontos, obtidos diante do próprio Brusque, na quarta rodada.

Marcílio Dias

O Marcílio Dias é o vice-líder do Catarinense, com 20 pontos, e pode terminar a primeira fase na liderança. Para isto, precisa de uma vitória sobre o Brusque, aliada a um tropeço do Criciúma diante da Chapecoense. De quebra, pode eliminar o arquirrival.

Na terça-feira, 27, o Marinheiro foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo por 3 a 1 para o Vasco, no Gigantão das Avenidas.

Não há desfalques por suspensão. O zagueiro Sílvio e o atacante Gustavo Poffo estão pendurados.

Uma possível escalação tem Filipe Gonçalves; Victor Guilherme, Silvio, Milani, Airton (Rafael Carioca); Felipe Manoel, Araújo; Téssio Cajá, Juninho Tardelli, Gustavo Poffo; Zé Eduardo (Wendel Alex).

Ex-Brusque

A equipe do Marcílio Dias tem alguns jogadores que já atuaram pelo Brusque. O que tem passagem mais marcante é o lateral-esquerdo Airton, de 35 anos. Ele defendeu o Marreco de 2018 a 2023 e é recordista em títulos ao lado de Ianson. Acumulou 222 partidas com o manto quadricolor. Outros jogadores ex-Brusque são o zagueiro Sandro e o volante Felipe Manoel.

O técnico é Waguinho Dias, o nono treinador com mais jogos pelo Brusque. Em 2019, conquistou o Brasileiro Série D e, em 2022, o Campeonato Catarinense.

Retrospecto

75 jogos oficiais

32 vitórias do Brusque

20 empates

23 vitórias do Marcílio Dias

82 gols do Brusque

73 gols do Marcílio Dias

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site Ingresso Nacional, a R$ 30, com direito a meia-entrada. Os patrocinadores Bompack e Havan colocaram 1 mil bilhetes gratuitos à disposição da torcida quadricolor.

Para obter os ingressos ofertados pela Havan, o torcedor precisa ir até a loja matriz da Havan, em Brusque, nesta quinta-feira, 29, às 14h30, e encontrar o funcionário identificado com a camisa do clube.

As entradas oferecidas pela Bompack estão disponíveis na secretaria do quadricolor, situada na Arena Brusque. É possível retirá-las nesta quinta-feira, 29, e nesta sexta-feira, 1º, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Um ingresso será fornecido por torcedor e será necessário apresentar um documento de identificação válido.

Brusque x Marcílio Dias em tempo real

Acompanhe Brusque x Marcílio Dias em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 16h.

