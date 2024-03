Relator de comissão processante sugere cassação do mandato do vereador Jocimar dos Santos

O vereador-relator Jean Dalmolin (Republicanos) sugeriu a cassação do mandato do vereador afastado Jocimar dos Santos (DC) no relatório da comissão processante que investiga denúncia contra o parlamentar. O relatório deve ser entregue nesta quinta-feira, 29, e, em seguida, marcada a sessão de julgamento em plenário.

Jocimar é alvo de um pedido de cassação. A denúncia foi apresentada pelo suplente Eder Leite (DC). Em novembro, Jocimar foi preso em flagrante por suspeita de rachadinha. Na ocasião, Eder denunciou que o então vereador, afastado posteriormente por ordem da Justiça, queria “repartir o salário” do suplente em troca de um mês no cargo.

O relatório de Dalmolin defende ainda que o vereador Rodrigo Voltolini (DC) e Eder Leite não participem da sessão de julgamento. Voltolini é apontado pela defesa de Jocimar como um dos organizadores de uma armação em prol da prisão do vereador afastado. Ele nega.

Cacá cobra relatório

Até o momento, porém, somente Jean Dalmolin assinou o relatório com parecer favorável. Com isso, o presidente da Câmara, vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), enviou um ofício ao vereador Nik Imhof (MDB), presidente da comissão, cobrando o parecer. O prazo dado por Cacá expira nesta quinta-feira, 29.

“Tal solicitação faz-se urgente tendo em vista que o prazo fatal para o julgamento final do processo é o dia 6 de março próximo. Destaco ainda e não menos importante que a omissão da remessa do relatório a esta presidência [da Câmara] pode ocasionar sanções de ordem legal e regimental”, consta no ofício.

O que diz Nik

Nik Imhof afirma que uma reunião entre os membros da comissão foi marcada para as 13h desta quinta-feira. O parlamentar garante que o relatório será entregue ainda nesta quinta. Ele considera que a comissão está dentro do prazo de entrega do parecer.

“Houve uma divergência entre os posicionamentos do Rogério [dos Santos, membro da comissão] e do Dalmolin. Eu sou o último a votar. Marcamos a reunião para as 13h para entrarmos em consenso e darmos prosseguimento. Temos prazo até esta quinta”, afirma.

O vereador diz ainda que a divergência entre Jean Dalmolin e Rogério dos Santos (Republicanos) ocorre em razão de alguns apontamentos do relatório, e não referente à conclusão tomada pelo vereador-relator. Nik Imhof opina favorável à procedência da denúncia.

“O fato ocorreu, então seria mais uma questão de procedência do fato. Se o fato é mérito de cassação ou não, quem diz é o plenário. Não julgamos o caso de rachadinha, mas sim a conduta do vereador”, avalia.

