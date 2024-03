Motociclistas tem suspeita de fratura após acidente na Antônio Heil, em Brusque

Dois motociclistas ficaram feridos e apresentaram suspeita de fratura após acidente na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na noite da quinta-feira, 21. O acidente aconteceu por volta das 19h no bairro Limoeiro.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local dois homens estavam sentados na via. As motocicletas não estavam mais no local.

Um dos homens, de 23 anos, apresentava suspeita de fratura fechada no braço direito e um corte no membro.

O outro, de 21 anos, apresentava suspeita de fratura no pé direito, queimadura na perna esquerda, um corte na mão direita e laceração no cotovelo direito.

Ambos foram levados ao Hospital Azambuja. Não foram divulgadas mais informações do acidente.

