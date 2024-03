Homem que estuprou jovens em Itajaí já cometeu mesmo crime em Brusque e foi condenado

Amarildo da Silva, de 41 anos, homem que estuprou duas jovens em Itajaí, já cometeu o mesmo crime em Brusque e foi condenado a 12 anos de prisão. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2016 na avenida Beira Rio.

Amarildo havia sido acusado pelo Ministério Público de Santa Catarina de ter planejado o crime contra uma mulher de 48 anos, que tinha o hábito de caminhar às margens do rio Itajaí-Mirim.

Na época, a mulher estava caminhando quando foi agarrada pelas costas por Amarildo, que conseguiu arrastá-la para o matagal, tirando a sua blusa e tapando a boca para que não gritasse.

No entanto, um pescador ouviu os gritos da mulher e correu atrás do criminoso que foi cercado pela Polícia Militar e preso em flagrante. Ele possuía passagens por roubo, atentado violento ao pudor e uso de drogas.

Morte em confronto com a PM

Na noite da quinta-feira, 21, Amarildo morreu em confronto com a Polícia Militar no bairro Fazenda, em Itajaí. Ele havia fugido da Delegacia de Polícia Civil após ser preso no dia anterior.

Após a fuga, as autoridades iniciaram procedimento conjunto de buscas, envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal de Itajaí, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil.

Foram 26 horas de buscas até o foragido ser abordado após invadir uma residência no bairro Fazenda, em Itajaí. Assim como na primeira prisão, ele reagiu, dessa vez utilizando uma faca. Ele acabou atingido por tiros e morreu.

Ele tinha condenações criminais que somavam mais de 24 anos por estupros, furtos e roubos.

Estupro em praia de Itajaí

Duas jovens foram estupradas durante uma trilha na Praia Brava, em Itajaí, na última quinta-feira, 14. A Polícia Civil prendeu Amarildo na noite da quarta-feira, 20.

A ação conjunta foi realizada pela Divisão de Investigação Criminal da Itajaí (DIC) e da Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Itajaí

Por volta das 17h, as vítimas, de 20 e 22 anos, realizavam a trilha do Morcego quando foram abordadas por Amarildo que as obrigou a voltar pelo mesmo caminho. Ele as ameaçou e fez menção de estar armado.

Ao chegar em um local específico, ele mandou as vítimas deitarem e as amarrou. Após o ato, ele fugiu do local com o celular de uma delas.

