Suspeito de estuprar duas jovens em praia de Itajaí foge da delegacia após ser preso

O suspeito de estuprar duas jovens na Praia Brava, em Itajaí, fugiu da Delegacia de Polícia Civil após ser preso. O homem, de 41 anos, foi preso em Tijucas na quarta-feira, 20, onde se preparava para ir para Campinas (SP).

“Durante a finalização dos procedimentos, se aproveitando de deficiências estruturais no prédio, o preso conseguiu se evadir pela parte de cima da edificação. Desde então, a Polícia Civil, com amplo apoio de todas as demais forças de segurança atuantes no município, vem realizando buscas de forma ininterrupta pelo foragido”, diz a Polícia Civil em nota divulgada.

O crime

Por volta das 17h, as vítimas, de 20 e 22 anos, realizavam a trilha do Morcego quando foram abordadas por um homem que as obrigou a voltar pelo mesmo caminho. Ele as ameaçou e fez menção de estar armado.

Ao chegar em um local específico, ele mandou as vítimas deitarem e as amarrou. Após o ato, ele fugiu do local com o celular de uma delas.

