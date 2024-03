Identificada mulher que morreu esfaqueada no pescoço após discussão por terreno em Tijucas

Foi identificada como Natyeli Palma, de 31 anos, a mulher que morreu após ser esfaqueada no pescoço durante uma discussão por um terreno em Tijucas na terça-feira, 19.

Natyeli era servidora da Prefeitura de Tijucas. Ela atuou na secretaria de Educação do município e trabalhava no setor de Identidade.

A prefeitura emitiu uma nota lamentando o falecimento dela. Veja a nota completa:

“É com profundo pesar que a Administração Municipal de Tijucas recebe a notícia do falecimento da servidora Natyeli Palma. Moradora da localidade Timbé, atuou na secretaria de educação e atualmente trabalhava no setor de Identidade do município. Alegre, dedicada e sempre muito disposta a ajudar a todos, Naty sempre foi muito querida pela comunidade e amigos. Nossa equipe lamenta profundamente sua morte tão precoce e espera que Deus a receba com a mesma luz com a qual ela sempre nos iluminou aqui na terra. Estamos em luto. Vá em paz, Naty.”

O crime

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local uma testemunha informou que os envolvidos estavam discutindo e que um homem, de 41 anos, havia derrubado outra testemunha e atingido a mulher com uma faca no pescoço.

Após isto, o homem fugiu para o mato. As vítimas foram levadas ao hospital. É dito que a esposa do autor saiu do local com um carro do casal, um Peugeot Sedan.

No hospital, as testemunhas informaram que chamaram o homem para conversar, pois ele estava colocando areia em um terreno, o que gerou uma discussão.

Após um tempo, o homem sacou uma faca e a vítima tentou intervir. Neste momento, ele a esfaqueou no pescoço.

A mãe da vítima, de 58 anos, também tentou intervir e sofreu um ferimento de faca na mão. A vítima chegou ao hospital com parada cardiorrespiratória.

Ela apresentava uma perfuração maior na região do trapézio e duas menores na região do dorsal do tórax.

Após uma hora, o óbito foi confirmado pela equipe. Durante buscas, o homem foi preso pela PM.

