Homem que matou jovem de Blumenau é preso pela Polícia Civil

O autor do homicídio contra Fernanda Aline Reinard, de 25 anos, que aconteceu em Blumenau, foi preso na manhã desta quinta-feira, 21. Até então, os investigadores não haviam confirmado que a morte dela se tratava de um assassinato.

A identidade do autor e a motivação do crime não foram divulgadas. A Polícia Civil informou que mais informações serão divulgadas quando a ocorrência for encerrada.

O caso

Fernanda foi encontrada morta dentro da própria casa, na rua Henrique Griebel, bairro Itoupava Central, em Blumenau. O corpo da vítima foi encontrado por um colega de trabalho no último dia 11.

De acordo com informações da PM, ela morava sozinha e não respondeu mensagens de amigos ou familiares por dois dias. Após ela faltar o trabalho, um colega foi até a casa e acionou a Polícia Militar.

