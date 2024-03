Indústria têxtil de SC tem diversas vagas de emprego abertas

Emprego

A indústria têxtil de SC, que agrega aproximadamente 2 milhões de empregos e representa empreendimentos que desembolsam anualmente cerca de R$ 49 bilhões em salários, tem muitas vagas de emprego abertas. A blumenauense Altenburg, por exemplo, uma das maiores fabricantes de travesseiros da América Latina tem, há várias semanas, 45 oportunidades disponíveis para diversas funções, com benefícios atrativos, como vale alimentação, prêmio assiduidade, transporte fretado, plano de saúde e odontológico e descontos nos produtos da marca.

Recado a Lula

Sob o comando da deputada bolsonarista Caroline De Toni (PL-SC), a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou terça-feira um projeto de lei que cria o “Dia da Lembrança do Holocausto”. Para lembrar: há um mês Lula comparou a ação militar de Israel na Faixa de Gaza ao assassinato de judeus por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial.

Viralizou 1

Uma das imagens que mais viralizou nas redes sociais do Brasil, nas últimas horas, foi a de dois meninos de 3 anos saindo sozinhos de uma creche municipal e flagradas por uma câmera de monitoramento correndo no meio da rua em Balneário Camboriú. Inacreditável.

Viralizou 2

Como já é quase rotina, outra notícia impactante da mesma cidade: policiais militares estaduais e da Polícia Rodoviária Federal prenderam cinco pessoas e apreenderam 444 quilos de cocaína, segunda-feira, armazenados dentro de uma residência de luxo e escondidos em veículos estacionados no local.

Santo promotor

Segue o processo de beatificação e canonização do promotor de Justiça florianopolitano Marcelo Henrique Câmara, que morreu aos 28 anos, em 2008. Dia 6 de abril será realizada a solenidade de conclusão da fase arquidiocesana da causa. Depois o processo vai para o Vaticano, para reconhecimento das suas virtudes e concessão do título de “venerável”. Nessa fase, um milagre precisa ser comprovado. Na sequência, o parecer é encaminhado ao Papa, para beatificação. Um segundo milagre o torna santo.

Maquiagem

A Associação Brasileira de Carvão Mineral, cuja maioria de integrantes é de empresas mineradoras do sul de SC e Rio Grande do Sul, decidiu mudar de nome. De agora em diante se chamará Associação Brasileira de Carbono Sustentável, com a sigla ABCS. Quer ter uma identidade mais preocupada com os impactos que a indústria desse combustível fóssil causa ao planeta.

Teoria monista

Baseada na teoria monista, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de SC negou recurso e manteve a condenação de um homem a sete anos de prisão pelos crimes de roubo e de corrupção de menores, em Palhoça, com envolvência de mais dois comparsas. O réu sustentou que sua participação foi de menor importância e que se arrependeu. O colegiado entendeu que todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime, pois há uma única tipificação para autores, coautores e partícipes – a chamada teoria monista ou unitária.

Cruel

Os planos de saúde que atuam em SC não estão cumprindo recente lei estadual que pôs fim a prazos de validade, até então de seis meses, dos atestados de deficiência, como autismo, para dar atendimento. A Procuradoria Geral do Estado será acionada. Quem é autista não tem prazo para deixar de ser autista. A deficiência é permanente.

Enxaimel

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou terça-feira projeto de lei que institui a Rota Turística do Enxaimel, em Pomerode. De autoria do senador Jorge Seif (PL-SC) e relatado pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), o projeto agora seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados. A rota, reconhecida pela ONU em 2021, envolve um percurso de 16 quilômetros que passa por 50 casas com arquitetura enxaimel, estilo alemão característico pelos tijolinhos de argila e pelas vigas de madeira que formam padrões geométricos.

Simples assim

Bolsonaro e uns outros foram agora indiciados pela Polícia Federal sob suspeita de falsificar cartão de vacinação da covid. Era só ter tomado o imunizante, como a grande maioria dos brasileiros fizeram e tudo seria mais fácil, sem contar ganhos políticos! Simples assim. Não, caprichosamente, preferiu demonizar a ciência e dar lugar à fraude nos registros. Merece tudo o que está acontecendo contra ele.