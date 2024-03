Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 20/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Euclides Antônio Daros, 83

20/03: faleceu na residência. Residia no Centro de Nova Trento. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Nova Trento, às 16h desta quarta-feira, 20. Deixa dois filhos e dois netos enlutados.

Ida Pereira, 73

19/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 16h desta quarta-feira, 20. Deixa amigos e familiares enlutados.

Maicon Damião Pedrini, 38

19/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia em Botuverá. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Centro de Botuverá, às 16h30 desta quarta-feira, 20. Deixa amigos e familiares enlutados.

Hilda Hochsprung, 77

19/03: faleceu no Hospital Azambuja. Foi sepultada no Cemitério do Paquetá. Deixa cinco filhos, nove netos e dois bisnetos enlutados.

José Anacleto, 80 (pop. Juca)

19/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Foi sepultado no Cemitério do Águas Claras. Deixa quatro filhos, cinco netos e dois bisnetos enlutados.

Norma Teresinha de Oliveira, 72

18/03: faleceu no Hospital Universitário de Florianópolis. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa dois filhos e duas netas enlutadas.

