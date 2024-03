Brusque e Avaí iniciam as semifinais do Catarinense com desfalques

O Brusque encara o Avaí às 20h30 desta quarta-feira, 20, na Arena Joinville, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Catarinense. A equipe do técnico Luizinho Lopes deverá ter três desfalques por lesão para a partida. Este é o segundo dos cinco confrontos que as equipes terão em 2024.

A preparação para a partida começou já na segunda-feira, 18, com a reapresentação. Titulares da vitória nos pênaltis sobre o Marcílio Dias, no dia anterior, fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os demais fizeram um treino tático em campo reduzido no Olaria, em Guabiruba. Uma curta sessão de treinamentos, com bolas paradas e finalização, foi feita na manhã desta terça-feira, 19, e a delegação saiu do hotel no início da tarde rumo a Joinville.

Maycon Douglas segue se recuperando de lesão muscular, e realiza trabalhos de transição para a rotina normal de treinos. Paulinho Moccelin esteve no Olaria na manhã desta terça-feira, 19, mas segue fora por lesão muscular sofrida na semana passada, no jogo contra o ABC, pela Copa do Brasil. O meia Patrick Machado sentiu dores ainda na segunda-feira, 18, e pode ficar fora.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Alex Ruan (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar, Dionísio, Jhemerson; Dentinho (Alex Ruan), Diego Tavares; Olávio.

Não há desfalques por suspensão. Rodolfo Potiguar está pendurado com dois cartões amarelos.

O Brusque não perde há oito jogos. São quatro vitórias e quatro empates desde sua última derrota, para o Inter de Lages, em 11 de fevereiro. Seus últimos dois jogos foram empates sem gols, nos quais o Brusque levou a melhor nos pênaltis: na terça-feira, 12, diante do ABC, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil; e no domingo, 17, contra o Marcílio Dias, pelas quartas de final do Catarinense.

Leia também: Brusque e Avaí se enfrentam num mata-mata pela sétima vez

Avaí

A última derrota do Avaí foi justamente para o Brusque, na 10ª rodada, em 24 de fevereiro. Desde então, são três vitórias e um empate. Nas quartas de final, o Leão eliminou o Joinville, com placares de 1 a 1 fora de casa e 4 a 0 na Ressacada. O ataque é o melhor da competição, com 25 gols marcados.

A equipe sofreu dois gols em cada jogo da primeira à sétima rodada, mas a tendência mudou a partir da vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, na oitava rodada. Nos últimos seis jogos, a defesa vive outra fase, sendo vazada somente três vezes, diante de Figueirense, Brusque e Joinville. Mesmo assim, ao todo, são 18 gols sofridos, melhor somente que Joinville (20) e Nação (23), empatado com o Inter de Lages.

O técnico Eduardo Barroca pode repetir a escalação dos 4 a 0 sobre o Joinville, mas segue sem poder contar com diversos jogadores. O lateral-direito Gabriel Dias praticamente perdeu a temporada por uma lesão no tendão patelar do joelho direito, sofrida no jogo de ida das quartas de final. Seu reserva imediato, Kevin, teve uma lesão ligamentar no joelho na mesma partida. Thales Oleques foi o titular no último jogo.

Também devem seguir fora o atacante Hygor e o zagueiro Tiago Pagnussat. Recuperando-se de lesões musculares, eles fizeram trabalhos separados na última semana. O lateral-esquerdo Mário Sérgio ficou fora do jogo contra o JEC e é dúvida. O volante Judson é outro desfalque por lesão.

Uma escalação possível tem Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas Bacelar, Jonathan Costa, Natanael (Mário Sérgio); Willian Maranhão, Pedro Castro; Pedrinho, Giovanni, Maurício Garcez; Gabriel Poveda. Não há jogadores pendurados ou suspensos.

Retrospecto

92 jogos oficiais

24 vitórias do Brusque

27 empates

41 vitórias do Avaí

98 gols do Brusque

127 gols do Avaí

Arbitragem

Ramon Abatti Abel (FIFA) apita a partida, auxiliado por Bruno Müller (CBF) e Gizeli Casaril (CBF). Júlio César Pfleger (FCF) é o quarto árbitro.

Heber Roberto Lopes é o árbitro de vídeo, auxiliado por Helton Nunes e Tainan Bordignon Somensi.

Ingressos

Patrocinadores do Brusque oferecem 1 mil ingressos grátis. É possível retirar nesta terça, 19, e quarta-feira, 20, na secretaria do clube, localizada na Arena Brusque; ou na loja Bruscão Mania.

Secretaria: 8h às 12h e das 13h30 às 18h

Bruscão Mania: 9h às 12h e das 13h às 18h

Também é possível comprar o ingresso, de forma online: no setor visitante, custa R$ 80; para a torcida do Brusque, na arquibancada coberta da Arena Joinville, o o preço é R$ 100. Há acréscimo de 10% em taxa de serviço e direito à meia-entrada.

Há também 500 ingressos disponíveis para sócios do Joinville.

Brusque x Avaí em tempo real

Acompanhe Brusque x Avaí em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 20h.

Como assistir a Brusque x Avaí

A partida terá transmissão ao vivo no canal da MBTV, no YouTube, e pelo GE. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: