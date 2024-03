Filha do brusquense Aldo Krieger morre aos 89 anos

Faleceu na manhã desta terça-feira, 19, a presidente do conselho de administração do Instituto Aldo Krieger, Carmen Krieger Wachowicz, aos 89 anos, filha de Aldo.

O velório de Carmen será realizado na quarta-feira, 20, no Cemitério Vertical de Curitiba, cidade em que ela residia. Será realizada a cremação no Crematório do Cemitério Vertical, às 11h30.

Leia também:

1. Brusque Futebol Clube fecha parceria com atletas e será representado em competições de Futevôlei

2. Cores do passado: conheça o charme das casas do maior bairro de Brusque

3. Lotofácil: aposta de Brusque é premiada no concurso 3056; veja valor recebido

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 19/03)

5. Brusque e Avaí iniciam as semifinais do Catarinense com desfalques

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: