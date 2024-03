O bairro Santa Terezinha, maior de Brusque, ostenta sua beleza singular através das casas antigas que pontuam a paisagem.

Estas estruturas, marcadas por uma arquitetura distinta e uma rica história, resistem bravamente ao avanço da modernidade.

Mais do que meras construções, são relíquias que então narram as memórias do município e preservam sua identidade cultural.

Casas remanescentes e o progresso

Localizado em um enclave conhecido por seus imponentes centros comerciais, Santa Terezinha preserva, contudo, a serenidade e o encanto remanescente de uma era que parece tão próxima.

As imagens que ilustram esta edição capturam a essência deste bairro encantador, revelando-o como um tesouro inestimável de Brusque.

O avanço implacável trouxe consigo inovações e conveniências modernas, mas é reconfortante constatar que as joias do passado do Santa Terezinha, não apenas sobreviveram, mas também se mantêm impecavelmente conservadas, desafiando o tempo.

Casas antigas em fotos

Esta edição conclui de forma marcante na presença de uma galeria de fotos das preciosas relíquias localizadas no bairro Santa Terezinha.

É importante notar que, embora algumas já tenham sido demolidas e outras restauradas, as imagens representam um registro histórico capturado ao longo dos anos de 2022 e 2023.

