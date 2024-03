Embarque nesta jornada até as nascentes do rio Itajaí-Mirim, onde a natureza se revela em sua forma mais pura e esplêndida.

A comunidade de Fazenda Rio Bonito, situada na parte alta de Vidal Ramos, beirando os mil metros de altitude, abriga o berço deste rio.

No entanto, o caminho até lá é um convite à contemplação, diante de um desfile de paisagens que capturam o olhar e acalmam a alma.

O trajeto às nascentes do rio

Partindo de Brusque, a viagem se desenrola como um filme de momentos inesquecíveis, onde cada curva revela um novo quadro, cada olhar uma nova descoberta.

A paisagem, intacta, é uma celebração à beleza interiorana, um segredo bem guardado que agora compartilhamos com você.

O trajeto tem a presença constante do rio Itajaí-Mirim, um companheiro de viagem que se faz moldura e espelho do céu.

Ele serpenteia e reflete as cores do amanhecer ao crepúsculo, em um espetáculo que não precisa de palavras, apenas de apreciação.

Natureza, rio e fotos

E para aqueles que buscam mais do que imagens, desejando sentir a essência desta região, convidamos a conferir a galeria de fotos exposta mais adiante.

São cliques que capturam a essência desta viagem, congelando o tempo e permitindo que você se perca em cada detalhe, sombra e luz.

Nesta edição, apresentamos não apenas um destino, mas uma experiência.

Com isso, esperamos que esta pauta ecoe em seu coração e desperte o desejo de explorar, de conhecer e, acima de tudo, de preservar a beleza que ainda reside nos cantos esquecidos deste vale encantador.

Prepare-se para ser transportado por imagens que descrevem cada cenário. Bem-vindo à jornada pelo Vale do Itajaí-Mirim, onde cada passo é uma nota em uma sinfonia de maravilhas naturais.

Galeria de fotos pós anúncios

As fotos de um vale que encanta

Como prometido anteriormente, esta matéria culmina com uma seleção extraordinária de fotografias, que capturam toda a beleza do Vale do Itajaí-Mirim, desde Brusque até a região das nascentes, em Vidal Ramos.

Venha então se surpreender com estas imagens deslumbrantes.

Autoria das fotos: Ciro Groh >>

