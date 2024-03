Conforme antecipado pelos meteorologistas, o calor marcou presença em Brusque neste domingo, 10. As altas temperaturas, previamente anunciadas, se fizeram sentir com força, exercendo um impacto notável sobre o município e região.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Durante a tarde, os índices máximos encostaram nos 35°C, elevando então a sensação térmica para além dos 40°C.

Diante desta situação climática adversa, muitos moradores buscaram refúgio e alívio do desconforto térmico nas cachoeiras, espalhadas pelo interior de Brusque, transformando-as em oásis de alívio frente ao aquecimento sem trégua.

Várias delas, inclusive, receberam um grande número de veranistas, destacando-se o complexo de cascatas do Taquaruçu, localizado no bairro Cedro Grande.

Sob um calor intenso

Sob um sol intenso, nossa equipe visitou o local e capturou uma série de belas imagens ilustrando esta narrativa. Uma seleção exclusiva de fotografias será apresentada na conclusão desta edição.

Antes porém, gostaríamos de apresentar um levantamento das temperaturas máximas observadas, não somente em Brusque, mas em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Esta análise revela que as altas temperaturas foram uma constante em todos os locais listados, conforme detalhado na tabela anexa abaixo.

O calor em números

O calor ilustrado em fotos

Conforme anunciado, concluímos nossa cobertura editorial com uma seleção exclusiva de fotografias do complexo de cascatas Taquaruçu, localizado em Brusque.

As fotos capturam, de maneira vívida, os momentos de lazer dos veranistas que buscam refúgio e frescor nas águas cristalinas das cachoeiras desse recanto paradisíaco.

