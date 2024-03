VÍDEO – CTG Laço do Bom Vaqueiro apresenta projeto de novo parque e cancha de laço

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Laço do Bom Vaqueiro, de Brusque, apresentou na sexta-feira, 8, em sua nova sede, no Complexo Chico Wehmuth, na Estrada da Fazenda, o projeto do novo parque e da nova cancha de laço.

O evento reuniu associados, empresários, imprensa e diversas autoridades, entre eles representantes do governo municipal, como o diretor-geral de Gabinete, Aldinei de Souza, o Nei, e o secretário de Obras, Ivan Bruns, que representaram o prefeito André Vechi (PL).

“São mais de 40 anos de tradição. Uma oportunidade em que pudemos apresentar para cada filiado, patrocinadores e a comunidade em geral o novo projeto do parque, bem como a nova cancha”, destaca o presidente do CTG, Roberto Pedro Prudêncio Neto.

Prudêncio destacou a importância dessa obra para a história do CTG. “É um legado muito importante para todos aqueles que cultuam a cultura gaúcha, um espaço bacana para passear com a família e aproveitar durante todo o ano. Além dos eventos, rodeio, é um espaço para a comunidade”.

Quem compareceu ao evento, pode acompanhar a apresentação do vídeo sobre o novo complexo. Houve ainda a entrega de exemplares do livro “CTG Laço do Bom Vaqueiro – 30 anos de história”, de Edinéia Pereira da Silva.

