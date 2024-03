Gramado do estádio Augusto Bauer começa a ser instalado

Os rolos do gramado sintético do Augusto Bauer já estão posicionados sobre o terreno e começaram a ser instalados nesta quarta-feira, 6. Representantes da empresa responsável estão em Brusque para a execução do serviço, que depende também de boas condições do tempo. A reforma segue com mais de 40 trabalhadores atuando diariamente nas obras, para deixar tudo em condições para receber o Brusque na Série B do Brasileiro, que começa em abril.

Alex Buschirolli é um dos empresários responsáveis pela obra no estádio, afirma que a instalação do gramado deveria começar até antes. O processo, que inclui, literalmente, uma colagem dos tapetes de grama sintética sobre a base preparada. Já é possível verificar que o campo ficará bastante próximo da arquibancada com cadeiras.

“Os prazos estão curtíssimos, realmente. Da nossa parte, obras estruturais em si, provavelmente vamos conseguir atender o cronograma a que nos propusemos, até final de abril.”

Contudo, a expansão da capacidade com arquibancadas metálicas pode ter atrasos, até o fim de maio. Trata-se de última parte acordada em toda a obra. As tratativas só começaram no fim de 2023, quando o Brusque encaminhou um novo acordo de aluguel. Os últimos detalhes foram acertados com a Prefeitura de Brusque, que, por meio de um convênio, destinou R$ 900 mil em 24 parcelas, o piso asfáltico para a área de circulação e a base para as metálicas do estádio.

“Ainda que ocorra um atraso nesta situação, a depender de como ficar o calendário do Brusque na Série B, talvez vá perder no máximo uma, duas partidas em casa. E para o Carlos Renaux, na Série B do Catarinense, não haverá problema algum”, estima Buschirolli.

Muretas do alambrado já foram pintadas. Cadeiras estão sendo retiradas para a repintura do setor atualmente coberto. A instalação da cobertura do outro setor, atrás do gol, também está em andamento. Se as condições do tempo colaborarem, será possível fazer a pintura na próxima semana.

O interior da arquibancada coberta segue em obras. Diversas alterações já foram realizadas, mas ainda há questões em aberto, como as obras dos banheiros da arquibancada coberta e seus acessos, que aguardam alvará para execução.

“A parte mais crítica, que era derrubar, construir paredes, rebocos e afins, já está feita. Agora é a parte mais simples, de grandes volumes. Concretagem de piso, colocação de piso. A parte de refazer estrutura elétrica, instalação hidráulica, já está feita”, explica Buschirolli.

“Será uma melhoria definitiva no estádio, resolvido por muito tempo. (…) Tem muito serviço, o tempo é um fator, mas está caminhando bem”, completa.

