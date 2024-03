Acadêmicos de medicina da Unifebe vão promover ação de Dia da Mulher no Shopping Gracher 

Na sexta-feira, 8, das 10h às 18h, no Shopping Gracher, os acadêmicos de medicina da Unifebe realizarão uma ação voltada para o dia da mulher, com orientações sobre cuidados com a saúde.

Durante a ação, os estudantes farão a aferição da pressão arterial e medição de glicemia capilar, popularmente conhecida para diagnosticar e monitorar diabetes e rastreamento de possíveis doenças. Além dos testes rápidos, os acadêmicos orientarão sobre autocuidado, saúde íntima e câncer de mama e distribuirão materiais informativos sobre o tema.

As atividades de prevenção ao câncer de mama e saúde da mulher serão gratuitas e abertas à população em geral. Este é o segundo ano que o curso de medicina da Unifebe participa da ação em conjunto com o Shopping Gracher.

A iniciativa está sendo coordenada pela Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil.

Leia também:

1. Prefeitura decreta luto pelo falecimento de Arnoldo Lana, brusquense ex-combatente da Segunda Guerra Mundial

2. Riquezas de Guabiruba: visitamos a casa Schlindwein e suas relíquias

3. Mega-Sena: apostas de Guabiruba e Brusque são premiadas no concurso 2696

4. Incêndio atinge escola no Primeiro de Maio, em Brusque

5. Troca de sala e problemas estruturais: Feliciano Pires é alvo de reclamações da comunidade escolar em Brusque

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: