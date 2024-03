Licitação para construção do novo trevo da Antônio Heil é lançada e secretário prevê “notícias boas” em breve

A licitação para obra da intersecção entre a rodovia Antônio Heil (SC-486) e a BR-101, o “novo trevo”, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 27 de fevereiro. No final de janeiro, o governo de Santa Catarina rescindiu o contrato com a empresa que era responsável pela obra. Sem mais impedimentos, a licitação foi lançada. O processo ocorre na modalidade pregão eletrônico.

A fase de envio de propostas começou no dia 28 de fevereiro. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 8 de abril. Em entrevista ao jornal O Município, o secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, disse que o governador Jorginho Mello (PL) dará “notícias boas” sobre a obra em breve.

“Está bem encaminhado”, garante Jerry. “É uma necessidade e um anseio da classe empresarial. Ficou um gargalo muito grande. Nos próximos dias, o governador vai dar notícias boas”. “Quando ele vier, dará ordem de serviço”, garante.

O projeto prevê a construção de quatro alças e dois elevados, com objetivo de desafogar o alto fluxo de veículos que transitam pelo trecho em horário de pico. O trevo liga os municípios de Brusque e Itajaí. A melhoria do tráfego na região é uma demanda de políticos e empresários das duas cidades.

A obra deve custar R$ 80 milhões. A intenção é que sejam construídas quatro alças e dois elevados. A então prestadora do serviço pediu a rescisão em razão do valor anterior da obra, que era de R$ 35 milhões, considerado incompatível. Em dezembro, O Município noticiou a intenção do governo em lançar a licitação no mês de janeiro, o que não aconteceu.

Histórico

O trevo da rodovia Antônio Heil é um dos acessos de Brusque à área urbana de Itajaí. A obra é aguardada há anos, pois são registradas extensas filas em horários de pico. Os recentes problemas relacionados aos valores atrasaram o início da obra.

Em fevereiro do ano passado, diversos representantes da política e do empresariado de Brusque e Itajaí se reuniram para cobrar do governo do estado o início da obra. Até uma medida paliativa chegou a ser analisada naquela ocasião, com improviso de dois retornos.

Ainda durante a gestão do ex-governador Carlos Moisés (Republicanos), havia grande expectativa para o início da obra no trevo. No entanto, os problemas impediram o começo dos trabalhos. A empresa solicitou a rescisão do contrato em janeiro de 2023.

