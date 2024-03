VÍDEO – Família é resgatada após embarcação naufragar no mar, em Penha

Uma família foi resgatada após a embarcação em que eles estavam naufragar próximo à Ilha Feia, em Penha, no Litoral Norte. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 3.



Estavam na embarcação um casal e duas crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h25 para o naufrágio de uma embarcação, próximo à Ilha Feia, em Penha.

Uma equipe de Balneário Piçarras se deslocou com um bote para o local e a aeronave Águia 01 também foi acionada como apoio. As vítimas foram resgatadas pelo Águia da Polícia Militar, recebendo auxílio de uma embarcação particular.

De acordo a Polícia Militar, os dois adultos e uma das crianças estavam boiando abraçadas a um colete. Já segunda criança estava boiando afastada segurando uma almofada do barco, que afundou.

Para o resgate, foi necessário o lançamento de dois tripulantes na água, que nadaram até os adultos e crianças. Assim, prestaram o apoio até as embarcações próximas.

Os quatro foram conduzidos até a Marinha de Piçarras e receberam os primeiros atendimentos médicos.

