Processo seletivo: edital para vagas na Secretaria de Obras é publicado em Brusque; veja cargos e salários

Um edital de contratação para a Secretaria de Obras foi publicado pela Prefeitura de Brusque. As vagas de caráter temporário são: Agente de Obras, Agente de Serviços Especiais, Operador de Máquinas, Vigia, Motorista de Veículos Pesados, Monitor e Técnico em Agrimensura.

As inscrições serão realizadas no Centro Municipal de Inclusão Digital (CMID), na Arena Brusque, do dia 4 até o dia 12 de março, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Todos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais, e os salários variam de R$ 1.714,70 a R$ 4.053,43.

Os interessados devem ler o edital e atentar-se às datas e à documentação necessária para a inscrição. O edital encontra-se no site oficial da Prefeitura de Brusque, na seção de editais e processos seletivos.

Confira os requisitos para os cargos:

Ensino Fundamental incompleto

Agente de Obras: (pedreiro, asfalto, pintor, encanador, marceneiro, calçamento, tubulação, pontes, operador de usina e soldador).

Agente de Serviços Especiais: (limpeza e jardinagem, tubulação, asfalto, roçador, calçamento).

Vigia

Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação C

Operador de Máquinas: (escavadeira, trator, acabadora, escavadeira, pá carregadeira, motoniveladora).

Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação E

Motorista de Veículos Pesados

Ensino Médio completo

Monitor

Ensino Médio completo e curso Técnico em Agrimensura

Técnico em Agrimensura

Confira o cronograma:

26 de fevereiro: Publicação do edital

4 a 12 de março: Período de inscrição

15 de março: Lista preliminar de inscritos

18 de março: Recursos contra a lista preliminar de inscritos

21 de março: Lista final de inscritos e cronograma da prova prática

1º de abril: Publicação do resultado preliminar

3 de abril: Recurso contra o resultado preliminar

5 de abril: Resultado Final

