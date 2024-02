Bombeiros são acionados para incêndio em prédio comercial no Centro de Brusque

Um incêndio atingiu um prédio comercial no Centro de Brusque na madrugada desta segunda-feira, 26. O caso aconteceu por volta das 00h25 na rua Gustavo Schlosser.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o gerente do estabelecimento já havia aberto a porta por onde saia a fumaça em pequena quantidade

Dois bombeiros entraram no local para localizar o ponto inicial do incêndio, que era uma sala onde um computador entrou em curto circuito se auto extinguindo por falta de oxigênio.

Consta no relatório que o ambiente não possuía janela e a porta era metálica. Não houve a necessidade de uso de extintores.

Os bombeiros realizaram a retirada do material que ainda liberava fumaça e os disjuntores foram desligados.

O local ficou sob a responsabilidade do gerente do estabelecimento. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:



1. Catarinense participa da terceira temporada de Largados e Pelados

2. Duas ocorrências de furto são registradas em Brusque entre sábado e domingo

3. Brusque não atinge todas as metas do Plano Nacional de Educação, mostra relatório do Tribunal de Contas

4. Paixão por animais: conheça brusquense de 10 anos que ficou famoso após ser flagrado andando de bicicleta com uma galinha

5. Brusque tem mais de 160 obras em construção; saiba quais bairros se destacam

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: