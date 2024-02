Homem joga garrafa contra companheira e a agride durante discussão em Balneário Camboriú

Um homem foi preso após agredir a companheira no bairro da Barra, em Balneário Camboriú, na noite do domingo, 25. O caso aconteceu por volta das 22h40 na rua Maria Mansoto.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a mulher informou que o companheiro dela passou o dia na residência ingerindo bebida alcoólica.

Uma discussão teria se iniciado após ele pegar o cartão de crédito da mulher sem a permissão dela.

Após algum tempo de discussão, o homem passou a agredi-la verbalmente, momento em que a mulher jogou a bebida dele fora.

O homem pegou a garrafa e jogou contra ela, causando um pequeno corte no joelho direito. Em seguida, ele empurrou a mulher contra a porta do banheiro, causando um hematoma no cotovelo direito.

O homem foi preso e levado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Não foram divulgadas mais informações.

