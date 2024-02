Motorista embriagado é preso após acidente na Ivo Silveira, em Brusque

Um motorista embriagado foi preso após causar um acidente na rodovia Ivo Silveira (SC-108), no bairro Steffen, em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 26. O acidente aconteceu por volta das 00h50.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Chevrolet Celta, conduzido por um homem de 33 anos, e um Fiat Palio Attract, conduzido por um homem de 34 anos.

O condutor do Celta sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Azambuja. Já o outro motorista não se feriu.

Segundo a equipe, o condutor do Palio apresentava visíveis sinais de embriaguez. Foi realizado o teste do bafômetro, que apresentou o resultado de 1,17 mg/L.

A partir do depoimento de um deles, foi constatado que o acidente ocorreu quando o Palio saia do estacionamento de uma empresa e avançou a preferencial do Celta, que transitava pela rodovia Ivo Silveira (SC-108), sentido Brusque a Gaspar.

O motorista embriagado foi preso e levado à Delegacia de Polícia. Os policiais não obtiveram o depoimento do condutor do Celta, pois ele foi levado ao hospital. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:



1. Catarinense participa da terceira temporada de Largados e Pelados

2. Duas ocorrências de furto são registradas em Brusque entre sábado e domingo

3. Brusque não atinge todas as metas do Plano Nacional de Educação, mostra relatório do Tribunal de Contas

4. Paixão por animais: conheça brusquense de 10 anos que ficou famoso após ser flagrado andando de bicicleta com uma galinha

5. Brusque tem mais de 160 obras em construção; saiba quais bairros se destacam

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: