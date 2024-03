Governo de SC tem dificuldades para preencher cargos por causa do alto valor do aluguel em Florianópolis

Aluguel nas alturas 1

O governador Jorginho Mello tem tido dificuldades em preencher cargos no segundo e terceiro escalões. Feitos os convites a quem ele quer na sua administração, muitas respostas, negativas, vem horas ou dias depois com a desculpa: os altos aluguéis em Florianópolis. Em muitos casos no valor próximo dos vencimentos dos eventuais cargos públicos.

Aluguel nas alturas 2

A propósito, segundo dados do índice FipeZap, nos últimos dois meses o preço dos alugueis residenciais em 25 cidades brasileiras avançou 16,22%. Entre as 11 capitais, seis acumularam valorização acima da média: Goiânia, no topo, com 34,05%, seguida por Florianópolis, com 26,54%, depois Curitiba (20,57%), Rio (19,27%), Fortaleza (19,04%) e Belo Horizonte (17,08%).

Facções criminosas

Mapeamento sigiloso feito pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e obtido pelo jornal “O Estado de S. Paulo” mostra que há pelo menos 72 facções criminosas nas prisões brasileiras. Em SC são sete: duas nacionais (Comando Vermelho e PCC); três regionais: Bala, Primeiro Grupo Catarinense e Os Mano; e duas locais: Comando Leal e Primeiro Crime Revolucionário Catarinense.

Trovoada

O ministro “supremo” Luiz Fux, decidiu que a Corte não irá julgar um pedido de prisão contra o deputado federal Zé Trovão (PL-SC), com base na Lei Maria da Penha. O parlamentar é acusado pela ex-noiva, Ana Rosa Schuster, de tê-la agredido durante uma discussão. Fux devolveu a ação à instância comum. Assim, o caso voltará a ser julgado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT).

Desleixo

O contribuinte é chamado a bancar a extraordinária incúria de servidores públicos. Em um caso de SC, o Ibama foi condenado a pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais a um homem que teve o nome negativado indevidamente. O motivo, risível: o autor da ação tem o nome composto “Luis” com “s”, enquanto o verdadeiro devedor é “Luiz”, escrito com “z”.

Invasão Zero

Com 15 mil filiados, o Movimento Sem Terra ganhou um antagonista, que já existe em 12 Estados: é o Invasão Zero. Está se organizando também em SC. O grupo foi criado há pouco menos de um ano, na Bahia.

Diário de BC

Já é possível se montar uma espécie de diário do que acontece de relevante quase todo dia para virar notícia nacional em Balneário Camboriú. A última: uma mulher foi presa por racismo durante exibição do filme “One Love”, sobre a vida de Bob Marley, no cinema do Balneário Shopping, quarta-feira Teria exclamado, em voz alta, entre outras frases: “Quanto preto no cinema!”. Um homem, a seu lado, ofendeu-se, e chamou a polícia.

Sem limitação

O concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no Estado da Paraíba deve ofertar vagas sem qualquer limitação em razão de gênero. A decisão, do Supremo Tribunal Federal, foi proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7485, proposta pela Procuradoria-Geral da República. Na lista, esperando julgamento, está também uma ADI para estabelecer o mesmo ordenamento em concurso da PM e Bombeiros de SC.

Turismo caro

Leitor deste espaço tentou passar o Carnaval em Urubici que, turisticamente, tem demanda de baixa temporada nessa época. Num dos melhores hotéis, tipo duas estrelas se fosse classificado, o pernoite com café da manhã, para duas pessoas, custava R$ 766. Optou por Gravatal, pela metade e categoria até melhor. É um valor que se compara, em euros, aos de Lisboa, Paris, Amsterdã, etc. Uma pousada ali próxima, em Bom Retiro, tem no momento diárias “a partir” de R$ 970. Não parece exagero. É.

Seleção

Dorival Júnior fez a primeira convocação como o novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. A lista rompe com o passado, com muitas caras novas entre os 26 jogadores. Pediu mais responsabilidade para todos. Mas, pelo menos por ora, esqueceu de também pedir atitudes. O que o torcedor normal quer é que tenham foco no cérebro e nos pés e não na pele, como tatuagens, cabelos tingidos, brincos, pulseiras, cortes de cabelo horrorosos e outros adereços, além do calção puxado. No campo é para jogar futebol; não disputar coucurso de fantasias! Comportamentos que a nossa crônica esportiva, quase sempre acovardada, com medo dos torcedores, passa longe. E que esses caras novos aprendam a cantar o Hino Nacional, por favor!